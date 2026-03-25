Imaginea de colecție pe care Mirabela Grădinaru o are de la Casa Albă

Administrația Prezidențială a făcut publică, miercuri seară, o fotografie oficială în care Mirabela Grădinaru apare alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska, în cadrul summitului internațional desfășurat la Casa Albă.

Reuniunea, intitulată „Construind împreună viitorul”, marchează lansarea unei inițiative globale dedicate educației digitale pentru copii și reunește prime doamne și parteneri ai liderilor de stat din mai multe țări.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două zile și are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme internaționale de colaborare pe teme precum siguranța online, educația digitală și alfabetizarea media.

Summitul de la Casa Albă aduce în prim-plan necesitatea unor politici coordonate la nivel internațional pentru protejarea copiilor în mediul online.

Participarea României la această inițiativă reflectă interesul autorităților pentru dezvoltarea unor programe care să integreze educația, tehnologia și inovația.

În intervenția susținută la deschiderea reuniunii, Mirabela Grădinaru a evidențiat importanța unei abordări coordonate în acest domeniu.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de gazda noastră generoasă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Cred că această iniţiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate şi dinamism atât de necesar în acest domeniu. Dar, în acelaşi timp, este crucial să avem o abordare integrată, conectând mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Partenera șefului statului a subliniat că succesul unei astfel de inițiative depinde de colaborarea între state și de implementarea unor măsuri concrete.

„Aştept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump şi cu toţi cei din jurul acestei mese, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta iniţiative concrete şi a obţine un impact tangibil în promovarea educaţiei digitale, a practicilor online sigure şi a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume”, a spus Mirabela Grădinaru.

Intervenția, cu o durată de aproximativ două minute, a fost primită cu aplauze la final.

Prezența Mirabelei Grădinaru la summit nu a trecut neobservată nici din punct de vedere vizual.

Aceasta a ales o ținută minimalistă, în tonuri neutre, adaptată contextului oficial. Rochia midi, în nuanță bej, a fost completată de un palton în aceeași gamă cromatică.

Stilul a fost caracterizat prin simplitate și echilibru, fiind completat de un machiaj discret și o coafură lejeră.

Apariția a fost apreciată pentru eleganța fără excese, în linie cu imaginea publică pe care partenera președintelui o promovează constant.

În aparițiile sale publice, Mirabela Grădinaru a optat frecvent pentru ținute create de designeri români.

Un exemplu este colaborarea cu brandul AMALIN, fondat de Andreea Raicu, ale cărui creații au fost purtate în mai multe contexte oficiale.

Aceste alegeri au fost interpretate ca un semnal de susținere pentru industria locală și pentru consumul responsabil.

În trecut, partenera președintelui a purtat ținute similare la evenimente oficiale, inclusiv în cadrul vizitelor externe sau la ceremonii importante din România.

La summitul de la Casa Albă, Mirabela Grădinaru este însoțită de reprezentanți ai mediului tehnologic și instituțional din România.

Din delegație fac parte Andrada Morar, vicepreședinte al companiei UiPath, și Robert Berza, director executiv al Edge Institute România.

De asemenea, participă și Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, precum și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Prezența acestor reprezentanți indică interesul României pentru implicarea în proiecte internaționale care vizează tehnologia și educația.