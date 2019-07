Adriana Bahmuțeanu a reclamat-o la CSM pe judecătoarea Laura Moise de la Judecătoria Sectorului 5 București, acuzând-o că nu a motivat ordonanță președințială prin care a stabilit locuința celor doi copii minori ai săi la domiciliul tatălui, Silviu Prigoană.

Fosta prezentatoare TV arată în plângerea trimisă președintei CSM că au trecut trei luni de la pronunțarea acestei hotărâri, care nu a fost motivată nici până în prezent. Din acest motiv, spune fosta prezentatoare, nu se poate judeca apelul pe care l-a declarat, iar legăturile ei cu cei doi copii minori sunt îngrădite în mod direct de atitudinea judecătoarei Moise Laura.

Bahmuțeanu preciează în plângerea făcută la CSM că în dată de 9 aprilie 2019 s-a admis cererea de ordonanță președințială a lui Silviu Prigoană, fostul ei soț, și a fost mutat domiciliul minorilor de la ea la tatăl lor. Ea arată că în termen legal a declarat apel împotriva hotărârii, însă acesta nu poate fi judecat pentru că Laura Moise nu a motivat decizia, deși, potrivit Codului de procedura civilă, „motivarea ordonanțelor se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare”.

Pasaje din plângerea făcută de Adriana Bahmuțeanu la CSM împotriva judecătoarei Laura Moise:

„În data de 09.04.2019 s-a admis cererea de ordonanță președințială a lui Prigoană Vasile Silviu și a fost mutat domiciliul minorilor de la mine la tatăl lor. În termen legal am declarat calea de atac a apelului împotriva acestei hotărâri, înregistrată în dată de 15.04.2019.

Am așteptat redactarea de urgență în vederea motivării apelului, lucru care nu s-a întâmplat nici până azi, 9 iulie 2019. În ciuda faptului că din luna mai 2019 am formulat prin avocat mai multe cereri de urgentare a redactării hotărârii, până în 09.07.2019 nu am primit încă redactarea acestei hotărâri, dosarul nefiind plecat în apel, aflându-se la judecătorul fondului, Moise Laura, care mi-a încălcat toate drepturile legale prin încălcarea în mod direct a art. 999 alin. 4 Cod procedura civilă care stipulează că ‘motivarea ordonanțelor se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare’.

Ne aflăm la trei luni de la pronunțarea acestei hotărâri, situație în care nu am primit hotărârea motivată, legăturile mele cu minorii fiind îngrădite în mod direct de atitudinea judecătoarei Moise Laura. Va solicit să dispuneți verificarea conduitei doamnei judecător în raport cu cazul meu și să luați măsurile legale ce se impun”, precizează Adriana Bahmuțeanu.

