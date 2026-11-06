Designerul italian Pierpaolo Piccioli a demisionat din funcția de director creativ al casei de modă Balenciaga, după aproximativ un an și jumătate de la preluarea acestui rol, potrivit Reuters. Plecarea sa a fost anunțată joi, 5 noiembrie 2026, de grupul francez Kering, proprietarul brandului, într-un moment în care conglomeratul își reorganizează conducerea și încearcă să redreseze afacerile din sectorul modei de lux.

Decizia marchează o nouă schimbare importantă pentru Balenciaga, una dintre cele mai cunoscute case de modă din portofoliul Kering. Compania a precizat că va anunța în perioada următoare numele persoanei care va prelua conducerea creativă, fără să ofere, deocamdată, detalii despre motivele plecării designerului italian.

Anunțul a fost făcut de Kering printr-un comunicat oficial. Gianfranco Gianangeli, directorul executiv al Balenciaga, i-a mulțumit lui Piccioli pentru activitatea desfășurată în cadrul casei de modă și pentru contribuția la consolidarea identității acesteia.

Potrivit declarației sale, designerul a reușit să readucă în prim-plan rădăcinile haute couture ale Balenciaga, punând accent pe măiestria execuției, construcția pieselor vestimentare și creativitate.

La rândul său, Luca de Meo, directorul executiv al Kering, a afirmat că grupul dorește să păstreze spiritul avangardist al brandului și să valorifice moștenirea sa artistică.

„Ambiția noastră este să ne bazăm pe spiritul avangardist al Balenciaga, să onorăm moștenirea sa remarcabilă și să continuăm să extindem limitele creativității”, a transmis acesta.

Pierpaolo Piccioli are 59 de ani și este unul dintre designerii italieni cunoscuți pentru abordarea sa orientată spre haute couture, eleganță și culoare. Înainte de Balenciaga, a petrecut aproximativ 25 de ani la Valentino, unde a contribuit la dezvoltarea identității creative a brandului.

Numirea sa la Balenciaga, în mai 2025, a reprezentat începutul unei noi etape pentru casa de modă pariziană. Designerul a preluat funcția după plecarea lui Demna, creatorul georgian care condusese direcția artistică a brandului și devenise cunoscut pentru colecțiile sale neconvenționale, influențate de cultura stradală și de estetica avangardistă.

Misiunea lui Piccioli a fost să construiască o punte între tradiția haute couture a casei Balenciaga și direcția contemporană consolidată în anii precedenți. Schimbarea nu a fost una lipsită de dificultăți, având în vedere diferențele dintre stilurile celor doi creatori.

Decizia designerului vine într-o perioadă de transformări la nivelul grupului Kering, care deține mai multe branduri importante din industria modei de lux.

Directorul executiv Luca de Meo a preluat conducerea grupului în 2025 și a inițiat măsuri de reorganizare, inclusiv reducerea costurilor și schimbări în structurile de conducere. Kering încearcă să își îmbunătățească rezultatele financiare după mai mulți ani dificili, în special din cauza performanțelor slabe ale Gucci.

Plecarea lui Piccioli nu este un caz izolat. În octombrie 2026, grupul a anunțat și schimbări la conducerea creativă a Saint Laurent și Alexander McQueen, unde Anthony Vaccarello, respectiv Seán McGirr, au părăsit funcțiile deținute.

Astfel, schimbările de la Balenciaga se înscriu într-un proces mai amplu de reorganizare a portofoliului de case de modă Kering. Compania urmărește să își consolideze poziția pe piața luxului și să adapteze identitatea brandurilor la evoluția preferințelor consumatorilor.

Designerul a publicat și un mesaj pe contul său de Instagram, în care le-a mulțumit persoanelor alături de care a lucrat și celor care i-au oferit sprijin. Textul nu a reprezentat o confirmare directă a plecării, însă a atras atenția prin referirile la identitate, valori și responsabilitatea creației.

„Moda haute couture necesită timp și atenție; cere convingere și curaj. În cele din urmă, identitatea și valorile noastre sunt singurele lucruri pe care le deținem cu adevărat”, a scris Pierpaolo Piccioli.

Mesajul reflectă importanța pe care designerul o acordă tradiției și procesului creativ, elemente pe care le-a adus și în colecțiile prezentate pentru Balenciaga.

La o zi după anunțarea plecării lui Piccioli, au apărut informații noi despre viitorul conducerii creative a casei de modă. Potrivit Reuters, Kering a numit-o pe designerul britanico-jamaican Martine Rose în funcția de director creativ al Balenciaga.

În vârstă de 45 de ani, Martine Rose este cunoscută pentru creațiile inspirate de cultura urbană, stilul stradal și subculturile muzicale. Designerul și-a fondat propriul brand în 2007 și a colaborat anterior cu Balenciaga în perioada în care Demna conducea direcția artistică a casei.

Numirea sa reprezintă o nouă schimbare de direcție pentru brand și face parte din strategia prin care Kering încearcă să atragă din nou publicul tânăr și să consolideze poziția Balenciaga pe piața internațională a modei de lux.

Plecarea lui Pierpaolo Piccioli încheie astfel un capitol relativ scurt în istoria recentă a casei pariziene. După numai trei colecții ready-to-wear și o colecție haute couture, designerul italian lasă loc unei noi viziuni creative.