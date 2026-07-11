Celebra reședință a familiei Gucci a fost scoasă la vânzare. Cât costă vila din Roma

O vilă construită de Aldo Gucci și deținută de familia Gucci a fost scoasă la vânzare în Roma, într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei Italiei. Proprietatea, evaluată la 11,5 milioane de euro, impresionează prin dimensiuni, facilități și amplasarea într-un parc privat, potrivit IG Mansions.

Una dintre reședințele asociate familiei Gucci și-a făcut apariția pe piața imobiliară din Italia.

Vila este situată pe Via della Camilluccia, într-o zonă exclusivistă din Roma, și a fost construită de Aldo Gucci ca reședință pentru familie. Proprietatea este scoasă la vânzare pentru suma de 11,5 milioane de euro și este alcătuită din două corpuri de clădire complet independente.

Reședința dispune de săli de recepție, bucătării profesionale, zece dormitoare și 15 băi.

Interiorul îmbină elemente clasice cu detalii moderne, iar una dintre atracțiile principale este scara interioară în spirală. Terasele generoase oferă vedere asupra împrejurimilor, iar terasa amenajată pe acoperiș permite observarea monumentului Altare della Patria.

Proprietatea se întinde pe aproape un hectar și include alei, spații verzi și o piscină, păstrând caracteristicile unei reședințe istorice legate de unul dintre cele mai cunoscute nume din industria modei.

În ultima perioadă, o altă locuință cunoscută a atras atenția pe piața imobiliară. Este vorba despre vila din Los Angeles în care actorul Matthew Perry și-a petrecut ultimele luni de viață.

Reședința din Pacific Palisades este locul unde actorul din serialul „Friends”, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit fără viață în jacuzzi. Inițial, decesul a fost considerat un înec, însă raportul final al medicului legist din comitatul Los Angeles a stabilit că moartea a fost provocată de „efectele acute ale ketaminei”, iar în organism au fost identificate și opioide.

Casa are patru dormitoare și patru băi și a fost cumpărată de Matthew Perry în 2020 pentru 6 milioane de dolari.

În 2024, proprietatea a fost vândută pentru 8,5 milioane de dolari. Noul proprietar este Anita Verma-Lallian, dezvoltator imobiliar și producător de film, care a achiziționat locuința la un preț mai mare decât cel plătit de actor cu patru ani înainte.