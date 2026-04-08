Procesul în cazul Matthew Perry scoate la iveală rețeaua de trafic de la Hollywood

Cazul morții actorului Matthew Perry continuă să producă ecouri în instanțele din Statele Unite, dar și în spațiul public, unde emoția se amestecă, inevitabil, cu o doză de spectacol, potrivit BBC.

La aproape trei ani de la decesul starului din Friends, familia sa cere pedepse maxime, în timp ce principala inculpată – cunoscută drept „Ketamine Queen” – își exprimă regretul din spatele gratiilor.

Între aceste două extreme, justiția încearcă să traseze o linie clară într-un dosar care pare să aibă mai mulți vinovați decât răspunsuri.

În centrul atenției se află declarația transmisă instanței de Debbie Perry, mama vitregă a actorului, care nu a lăsat loc de interpretări.

Aceasta a cerut judecătorului să aplice cea mai severă pedeapsă posibilă pentru Jasveen Sangha, femeia acuzată că a furnizat ketamina care a contribuit la moartea actorului.

„Durerea pe care ai provocat-o sutelor, poate miilor de oameni este ireversibilă”, a scris aceasta în documentul depus la tribunal.

„Nu există bucurie… Nu există lumină în fereastră. El nu se va întoarce.”

Mesajul continuă într-o notă directă: „Ai ales calea care rănește oamenii”, adăugând că inculpata ar trebui să primească „pedeapsa maximă pentru a nu mai putea răni alte familii”.

Tonul este unul familiar în astfel de cazuri – durere personală transformată în argument juridic – dar și util în conturarea unei imagini publice a vinovăției.

Jasveen Sangha, o femeie cu dublă cetățenie americano-britanică, nu este un simplu „dealer de ocazie”. Procurorii o descriu ca pe o figură centrală într-o rețea de distribuție de droguri destinată clientelei privilegiate din Los Angeles.

Ea a pledat „vinovat” pentru cinci capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină care a dus la moarte sau vătămare gravă.

În fața instanței, autoritățile au susținut că aceasta „știa și a ignorat” riscurile asociate activităților sale, în timp ce își extindea afacerea.

Cu toate acestea, apărarea încearcă să redeseneze portretul: o femeie care a greșit, dar care, între timp, „și-a asumat responsabilitatea” și a început un proces de reabilitare. Diferența dintre cele două perspective nu este doar juridică, ci și strategică – fiecare parte încercând să influențeze durata pedepsei.

Dacă există un element care complică acest caz, acela este numărul mare de persoane implicate. Sangha nu este singura condamnată. În total, cinci persoane au fost găsite vinovate pentru rolul lor în moartea actorului.

Printre acestea se numără și medici care au furnizat ketamină în mod ilegal. Unul dintre ei, Dr. Salvador Plasencia, a fost deja condamnat la 30 de luni de închisoare, după ce a vândut drogul la prețuri semnificativ umflate și a tratat situația mai degrabă ca pe o oportunitate financiară decât ca pe un act medical.

Un alt medic a primit o pedeapsă mult mai blândă: arest la domiciliu. Diferențele de tratament juridic între inculpați ridică, inevitabil, întrebări – nu neapărat despre vinovăție, ci despre consistența sistemului.

În paralel, asistentul personal al actorului, cel care i-a administrat efectiv injecțiile în ziua morții, urmează să fie condamnat. Potrivit anchetei, acesta i-ar fi administrat cel puțin trei doze în ziua decesului.

Actorul a fost găsit inconștient în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în octombrie 2023. Cauza oficială a morții a fost stabilită drept „efectele acute ale ketaminei”, combinate cu înec accidental.

Ironia situației este greu de ignorat: substanța respectivă era utilizată legal în tratamentul depresiei, inclusiv în cazul lui Perry. Problema nu a fost existența ketaminei, ci sursa și modul în care aceasta a fost obținută și administrată.

Potrivit procurorilor, actorul ajunsese să caute doze suplimentare după ce medicii i-au limitat accesul, apelând la o rețea informală care, în final, s-a dovedit fatală.

Din închisoare, Jasveen Sangha a declarat că „nu există scuze” pentru ceea ce a făcut și că este „profund îndurerată” de consecințe.

O poziție previzibilă, dar utilă în contextul sentinței. Procurorii cer aproximativ 15 ani de închisoare, în timp ce pedeapsa maximă ar putea depăși șase decenii.

În tot acest timp, instanța trebuie să decidă nu doar cât de vinovată este o persoană, ci și cum se distribuie responsabilitatea într-un caz în care drogurile, banii și vulnerabilitatea personală s-au intersectat într-un mod aproape previzibil.