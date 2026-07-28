Federația Italiană de Fotbal încearcă să depășească o perioadă extrem de turbulentă și caută soluții rapide pentru redresarea echipei naționale. După eșecul negocierilor cu Andrea Pirlo, care a decis să renunțe la posibilitatea de a prelua banca tehnică, dar și după plecările răsunătoare ale lui Paolo Maldini și Leonardo, șefii fotbalului italian s-au orientat către o figură bine cunoscută. Roberto Mancini a devenit principala opțiune a oficialilor din Peninsulă pentru postul de selecționer, anunță Reuters.

În aceste momente, la sediul instituției din Italia au loc discuții decisive pentru viitorul reprezentativei. Președintele Giovanni Malago a oferit o scurtă declarație chiar din mijlocul negocierilor și a confirmat public numele tehnicianului cu care se află în tratative avansate.

„Discut cu Roberto Mancini ca să devină noul antrenor al Italiei. Așteptăm semnătura lui”, a declared acesta, citat de Gazzetta dello Sport.

Echipa de conducere pe care Federația încearcă să o construiască nu îl include doar pe Roberto Mancini. Conform informațiilor oferite de publicația SkySport, un alt nume uriaș din fotbalul italian este pregătit să se alăture proiectului. Claudio Ranieri este favorit să preia funcția de director tehnic, urmând să aducă un plus considerabil de experiență și echilibru în cadrul structurii de conducere.

Aflat în prezent la vârsta de 61 de ani, Roberto Mancini are în spate o traiectorie profesională remarcabilă, atât ca jucător de top, cât și din postura de antrenor. De-a lungul anilor, el a pregătit formații de nivel înalt precum Fiorentina, Lazio, Inter Milano, Manchester City, Zenit Sankt Petersburg, dar și naționalele Italiei și Arabiei Saudite. Italianul era liber de contract din luna iunie, moment în care s-a despărțit de formația Al Sadd.

Cea mai mare performanță din cariera sa de selecționer rămâne cucerirea trofeului EURO 2020, turneu desfășurat în vara anului 2021. Italia a devenit campioană europeană după o finală dramatică împotriva Angliei, decisă la loviturile de departajare. Mancini a condus selecționata italiană în perioada iulie 2018 - august 2023, lăsând o amprentă importantă în istoria recentă a echipei.

Plecarea sa de la națională de în urmă cu trei ani a fost marcată de un conflict deschis cu Gabriele Gravina, fostul președinte al Federației Italiene de Fotbal. La acel moment, antrenorul a explicat public motivele care l-au determinat să renunțe la funcție.

„Neînțelegerile cu federația au început de mai multe luni și am simțit că Gravina nu mă mai vrea, de aceea nu mi-a oferit liniștea de care aveam nevoie. Am încercat să-i explic că nu este în regulă ceea ce face și el nu mi-a garantat-o, așa că am ales să renunț, deși abia acum trei luni îmi prelungisem contractul până în 2026”, spunea atunci Mancini.

Mandatul precedent al lui Roberto Mancini la cârma naționalei a fost marcat de performanțe solide, inclusiv un record incredibil de 37 de meciuri consecutive fără înfrângere, alături de două clasări pe locul al treilea în UEFA Nations League.

În plus, palmaresul său de club include trei titluri de campion în Serie A cu Inter Milano, un titlu în Premier League cu Manchester City și un titlu de campion cu Al Sadd. Mancini mai are în vitrină patru Cupe ale Italiei, o Cupă a Angliei, precum și Supercupe câștigate în Italia, Anglia și Turcia.