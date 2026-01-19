Monden

Celebrul designer de modă italian, Valentino Garavani, a murit la 93 de ani

Comentează știrea
Celebrul designer de modă italian, Valentino Garavani, a murit la 93 de aniDoliu. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, luni, la vârsta de 93 de ani. „Valentino Garavani a încetat din viață astăzi, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația acestuia, potrivit The Sun.

Valentino Garavani a murit

Celebrul designer de modă italian a murit luni, în locuința sa din Roma, informația fiind anunțată de Fundația Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Fundația a precizat că trupul lui Valentino va fi expus în Piazza Mignanelli, în perioada 21-22 ianuarie. Tot fundația a anunțat că slujba de înmormântare va avea loc a doua zi, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Fostul primar al Romei: „În Italia, există Papa – și există Valentino”

Supranumit „ultimul împărat” într-un documentar lansat în 2008 și „Șeicul șicului” de John Fairchild, fost redactor al revistei Women's Wear Daily, Valentino și-a fondat casa de modă care îi poartă numele în 1959. În următoarele decenii, nu doar că a creat ținute pentru numeroase personalități importante, dar a ajuns să fie considerat egalul acestora.

Cum vor arăta facturile reale ale românilor după noile impozite pe proprietate în 2026. Simulări pe cazuri concrete în orașe diferite
Cum vor arăta facturile reale ale românilor după noile impozite pe proprietate în 2026. Simulări pe cazuri concrete în orașe diferite
Apărătorii lui Igor Dodon. Primarul de Chişinău, inclus în listă
Apărătorii lui Igor Dodon. Primarul de Chişinău, inclus în listă
Valentino Garavani

Valentino Garavani. Sursa foto: Captură video Youtube

„În Italia, există Papa – și există Valentino”, declara Walter Veltroni, pe atunci primar al Romei, într-un profil al designerului publicat în 2005 în The New Yorker.

Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX

Valentino Garavani s-a numărat printre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX, iar impactul său s-a resimțit în colecțiile de haute couture și ready-to-wear ale caselor de modă italiene și internaționale. În 1962, prezentarea sa de la Pitti Immagine a consacrat Roma drept un centru important al modei internaționale, iar din acel moment brandul Valentino s-a impus ca un simbol al eleganței italiene.

Valentino s-a implicat și în cauze sociale, creând celebra rochie „Peace Dress” în timpul Războiului din Golf. De asemenea, a susținut lupta împotriva SIDA și a fondat la Roma o academie dedicată artei și culturii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:26 - Criza căldurii în București. Primăria Capitalei se împrumută cu 150 de milioane de lei pentru plata facturilor Termoe...
21:18 - Iulia Vântur, alături de un star internațional. Cu cine a fost surprinsă românca
21:07 - Cum vor arăta facturile reale ale românilor după noile impozite pe proprietate în 2026. Simulări pe cazuri concrete î...
21:01 - Rafael Nadal revine în prim-plan la Australian Open ca invitat special la Night of Legends
20:53 - Apărătorii lui Igor Dodon. Primarul de Chişinău, inclus în listă
20:47 - Primarul din Izvoarele, acuzat că i-ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Cazul a ajuns la DIICOT

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale