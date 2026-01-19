Celebrul designer de modă italian, Valentino Garavani, a murit la 93 de ani

Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, luni, la vârsta de 93 de ani. „Valentino Garavani a încetat din viață astăzi, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația acestuia, potrivit The Sun.

Celebrul designer de modă italian a murit luni, în locuința sa din Roma, informația fiind anunțată de Fundația Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Fundația a precizat că trupul lui Valentino va fi expus în Piazza Mignanelli, în perioada 21-22 ianuarie. Tot fundația a anunțat că slujba de înmormântare va avea loc a doua zi, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Supranumit „ultimul împărat” într-un documentar lansat în 2008 și „Șeicul șicului” de John Fairchild, fost redactor al revistei Women's Wear Daily, Valentino și-a fondat casa de modă care îi poartă numele în 1959. În următoarele decenii, nu doar că a creat ținute pentru numeroase personalități importante, dar a ajuns să fie considerat egalul acestora.

„În Italia, există Papa – și există Valentino”, declara Walter Veltroni, pe atunci primar al Romei, într-un profil al designerului publicat în 2005 în The New Yorker.

Valentino Garavani s-a numărat printre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX, iar impactul său s-a resimțit în colecțiile de haute couture și ready-to-wear ale caselor de modă italiene și internaționale. În 1962, prezentarea sa de la Pitti Immagine a consacrat Roma drept un centru important al modei internaționale, iar din acel moment brandul Valentino s-a impus ca un simbol al eleganței italiene.

Valentino s-a implicat și în cauze sociale, creând celebra rochie „Peace Dress” în timpul Războiului din Golf. De asemenea, a susținut lupta împotriva SIDA și a fondat la Roma o academie dedicată artei și culturii.