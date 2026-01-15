International

Roma introduce limita de 30 km/h în centrul istoric. Sancțiunile includ suspendarea permisului auto

Comentează știrea
Roma introduce limita de 30 km/h în centrul istoric. Sancțiunile includ suspendarea permisului autoTrafic Roma. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Roma a introdus o limită maximă de 30 km/h în centrul istoric, devenind una dintre capitalele europene care au ales să reducă drastic viteza de circulație. Măsura a intrat în vigoare pe 15 ianuarie și se aplică pe străzile aglomerate de localnici, turiști și trafic intens, având ca obiectiv reducerea accidentelor rutiere și a poluării, potrivit Reuters. Noua limită scade semnificativ pragul anterior, stabilit la 50 km/h.

Sancțiuni dure pentru șoferii care nu respectă limita

Șoferii care nu respectă limita de 30 km/h riscă amenzi cuprinse între 42 și 845 de euro, în funcție de gravitatea abaterii. Sancțiunile pot include, pe lângă amenzi, puncte de penalizare și, în cazurile cele mai severe, suspendarea permisului de conducere.

„Aceste drumuri reflectă un oraş construit pentru maşini care nu mai există”, a declarat Eugenio Patane, responsabil cu transporturile în Roma, pentru cotidianul Corriere della Sera. „Vitezele mai mici salvează vieţi”, a adăugat acesta, invocând date potrivit cărora viteza excesivă este implicată în 7,5% dintre accidentele rutiere din capitala italiană.

Patane a precizat că aplicarea noii limite se va face gradual, pe parcursul următoarelor 30 de zile, pentru a le permite conducătorilor auto să se adapteze.

Un val de aer siberian va cuprinde toată țara. Prognoza ANM actualizată
Un val de aer siberian va cuprinde toată țara. Prognoza ANM actualizată
Procurorul şi avocaţii lui Vladimir Plahotniuc, la unison. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor
Procurorul şi avocaţii lui Vladimir Plahotniuc, la unison. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor
Colosseum

Colosseum. Sursă foto: Pixabay

Roma urmează trendul altor capitale europene

Capitala Italiei se aliniază astfel unor orașe precum Londra, Bruxelles, Paris sau Helsinki, care au ales să reducă viteza în zonele urbane pentru a spori siguranța rutieră, chiar și în contextul opoziției venite din partea șoferilor.

Un exemplu este orașul Bologna, din nordul Italiei, unde introducerea limitei de 30 km/h, în ianuarie 2024, a fost urmată de o scădere cu 13% a accidentelor rutiere și de o reducere de aproximativ 50% a numărului de decese într-un singur an.

Ce alte schimbări rutiere au mai avut loc în Roma

De la alegerea sa în 2021, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a intensificat instalarea radarelor de viteză și a încurajat locuitorii să folosească mai puțin automobilele personale, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranța rutieră și de emisiile poluante.

În noiembrie, Curtea Supremă a Italiei a decis că locuitorii din apropierea unei șosele de centură intens circulate din Roma au dreptul la despăgubiri de câte 10.000 de euro, din cauza expunerii la zgomot și poluare excesive.

Autoritățile locale estimează că reducerea limitei de viteză va duce la scăderea nivelului de zgomot cu aproximativ 2 decibeli în centrul istoric al Romei, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții în Orașul Etern.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:55 - Elon Musk afirmă că Tesla Roadster nu este pentru șoferii care țin la siguranță
21:49 - Acordul Mercosur, în Parlamentul European. Nicu Ștefănuță: Va fi bătaie pe acest vot
21:38 - Un val de aer siberian va cuprinde toată țara. Prognoza ANM actualizată
21:30 - Maria Buză, despre un episod dureros din viața sa: Dumnezeu m-a ocrotit atunci și am revenit la viață
21:23 - Romsilva angajează director general. Fostul șef avea salariul de 44.000 de lei brut pe lună
21:14 - Procurorul şi avocaţii lui Vladimir Plahotniuc, la unison. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale