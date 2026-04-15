Ruladă Pavlova cu mascarpone și fructe de pădure. Un desert delicios, fresh și rapid

Rulada Pavlova este un desert foarte bun, ușor de preparat și rapid în aceiași măsură. Satisface și poftele celor mai pretențioși în cel mai scurt timp cu putință.

Veți avea nevoie de două tipuri de îngrediente, unele pentru blat și unele pentru cremă. Astfel, pentru bezea aveși nevoie de: 5 albușuri, 125 de grame de zahăr tos, 100 de grame de zahăr pudră vanilat, 1 lingură de oțet, 1 praf de sare, 30 de grame de amidon alimentar, 1 lingură cu vârf (aproximativ 35-40 de grame) de fulgi de migdale.

Iar pentru cremă: 250 de grame de mascarpone, 200 de grame de smântână pentru frișcă cu minimum 30% grăsime, 30 de grame de zahăr pudră, 2 linguri de extract de vanilie, 1 praf de sare.

Mai întâi se prepară blatul. Se recomandă ca ouăle să fie foarte proaspete. Prima dată separați albușul de gălbenuș. Este un aspect important, pentru că dacă ajunge gălbenușul în albuș, acestea din urmă nu se mai bat la fel de bine. Adică bezeaua nu va mai fi la fel de consistentă. Oțetul este necesar și nu se va simți în prăjitură.

El este cel care crează o spumă mai stabilă. Amidonul din porumb ajută și el la același lucru, deci folosiți-l cu încredere. Bateți albușurile cu zahărul până când obțineți o spumă consistentă. Apoi adăugați celelalte ingredinte și când totul este omogen puneți într-o tavă și dați la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade.

Pentru cremă amestecați cu un mixer ingredintele pe care le scoateți de la frigider ca să vă aisgurați că totul se va mixa foarte ușor. Apoi, după ce ați scos bezeaua de la cuptor înfoliați-o în folie alimentară până se răcește.

Când e gata, puneți crema peste bezea și adăugați fructele de pădure. Puteți să puneți mai multe tipuri sau doar un fel. După ce le-ați pus, începeți să rulați prăjitura. La sfârșit o înfoliați cu folie alimentară și o dați la frigider pentru câteva ore.