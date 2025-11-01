Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin

Rulada de curcan cu gutui caramelizate și sos de vin este o rețetă sofisticată, dar ușor de preparat, potrivită pentru orice masă în care vrei să impresionezi fără a apela la preparate grele sau complicate. Combinația dintre carnea fragedă de curcan și dulceața ușor acidulată a gutuilor transformă acest fel într-o experiență culinară memorabilă, cu arome delicate și note elegante de vin alb. Această rețetă aduce echilibru între gust, aspect și valoare nutrițională, fiind o alternativă sănătoasă la fripturile tradiționale și o alegere excelentă pentru cine speciale, mese în familie sau ocazii festive fără etichetă sezonieră.

Pentru carne:

1 piept mare de curcan (1-1,2 kg)

2 linguri ulei de măsline

Sare grunjoasă

Piper proaspăt măcinat

1 linguriță paprika dulce

1 linguriță cimbru uscat

½ linguriță salvie

Pentru umplutură:

2 gutui mari, curățate și feliate subțire

2 linguri unt

2 linguri miere

50 g merișoare deshidratate

50 g nuci tocate grosier

1 lingură suc de lămâie

Un praf de scorțișoară (opțional)

Pentru sosul de vin:

200 ml vin alb sec

150 ml supă de pui sau apă

1 lingură amidon alimentar sau făină

20 g unt

Sare și piper după gust

Pregătirea pieptului de curcan

Taie pieptul de curcan în formă de foaie, deschizându-l ca pe un sul, apoi bate-l ușor cu ciocanul de carne, pentru a obține o grosime uniformă.

Unge carnea cu ulei și condimentează cu sare, piper, paprika, cimbru și salvie pe ambele părți. Las-o deoparte să se marineze câteva minute.

Caramelizarea gutuilor

Într-o tigaie, topește untul și adaugă feliile de gutuie.

Toarnă mierea, sucul de lămâie și lasă gutuile să se rumenească ușor.

Adaugă nucile și merișoarele, amestecând ușor, apoi oprește focul.

Asamblarea ruladei

Întinde compoziția de gutui pe pieptul de curcan.

Rulează strâns și fixează rulada cu sfoară alimentară sau scobitori.

Așază rulada într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coacerea

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Toarnă în tavă 100 ml vin alb și 100 ml apă sau supă.

Coace rulada timp de 50-60 de minute, ungând-o ocazional cu sosul din tavă.

Prepararea sosului de vin

După coacere, strecoară lichidul din tavă într-o cratiță mică.

Adaugă vinul și pune la foc mediu.

Dizolvă amidonul în puțină apă rece și încorporează-l în sos, amestecând continuu.

Adaugă untul la final, pentru un aspect lucios.

Pentru ca această rețetă să atingă nivelul maxim de savoare și textură, este esențial ca gutuile să fie feliate foarte subțire. Astfel, ele se vor găti uniform și vor elibera complet aromele caramelizate care dau acel gust distinct preparatului.

Dacă dorești o notă rafinată și un plus de profunzime, poți adăuga în sosul de vin un strop de coniac sau lichior de gutui, ingredient care intensifică aroma dulce-acrișoară și adaugă un caracter ușor nobil rețetei.

De asemenea, este important ca rulada să fie lăsată să se odihnească aproximativ zece minute după coacere, înainte de a fi tăiată. Această etapă permite sucurilor naturale să se redistribuie uniform în interior, menținând carnea fragedă și suculentă.

Această ruladă se potrivește cu garnituri fine care completează gustul delicat al cărnii și dulceața discretă a gutuilor. Piureul de cartofi dulci adaugă o notă cremoasă și ușor caramelizată, legumele coapte oferă echilibru prin textura lor ușor rumenită, iar sparanghelul tras în unt sau orezul sălbatic sunt opțiuni elegante care transformă preparatul într-un meniu complet.

Pentru o experiență culinară completă, se recomandă asocierea cu un vin alb sec, precum Sauvignon Blanc sau Chardonnay, care, prin notele sale fructate, pune în valoare aromele din sosul de vin și conferă prospețime gustului final.

La servire, rulada poate fi tăiată în felii egale, peste care se toarnă cu grijă sos de vin, iar farfuria se poate decora cu verdeață proaspătă sau cu felii subțiri de gutuie coaptă, pentru un efect vizual demn de un restaurant gourmet.

Calorii: 320 kcal

Proteine: 28 g

Grăsimi sănătoase: 12 g

Carbohidrați: 18 g (din gutui și miere)

Fără gluten în versiunea fără amidon din grâu

Această ruladă de curcan cu gutui caramelizate și sos de vin nu este doar o rețetă, ci o experiență culinară care surprinde prin contrastul perfect de arome: dulceața gutuilor, textura ușor crocantă a nucilor și savoarea delicată a curcanului. Este o rețetă neutră din punct de vedere sezonier, dar cu un caracter special, potrivită oricând vrei să transformi masa într-un moment memorabil.

Rulada de curcan cu gutui caramelizate este un exemplu perfect de cum ingredientele simple se pot transforma într-un preparat sofisticat, atunci când sunt combinate inteligent. Fie că pregătești o cină în familie sau o masă importantă, această rețetă îți garantează aplauze la final. Este ușor de preparat, elegantă la prezentare și bogată în nutrienți – o alegere ideală pentru cei care apreciază gustul autentic și rafinat, potrivit foodandwine.com,