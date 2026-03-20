Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez

Un desert mai puțin obișnuit câștigă tot mai mult teren în bucătăriile celor pasionați de dulciuri rafinate: prăjitura cu bere neagră. Combinația surprinzătoare dintre berea Guinness, ciocolată intensă, smântână și o glazură cremoasă de brânză oferă un gust aparte, greu de uitat, potrivit Express.

Deși poate părea neobișnuită la prima vedere, utilizarea berii negre în deserturi nu este o noutate în gastronomia internațională. Aceasta intensifică aroma de cacao și conferă blatului o textură umedă și pufoasă. În plus, crema de brânză adaugă un contrast ușor acrișor, care completează perfect dulceața ciocolatei.

Guinness, una dintre cele mai apreciate băuturi, rămâne un simbol al Irlandei, fiind considerată cea mai reprezentativă bere neagră. Deși asocierea ei cu deserturile poate părea surprinzătoare la prima vedere, realitatea este că această băutură oferă o bază excelentă pentru preparate dulci, datorită gustului său intens de malț și a capacității de a conferi o textură fragedă și umedă. Astfel, prăjitura cu Guinness a câștigat rapid popularitate în ultimii ani.

Pe internet circulă numeroase variante de rețete, însă o alternativă remarcată pentru savoarea sa este cea publicată de Good Food. Conform descrierii, această prăjitură valorifică berea Guinness pentru a amplifica gustul blatului de ciocolată.

Pentru blatul de tort aveți nevoie de următoarele ingrediente:

225 g unt nesărat, tăiat cubulețe,

225 ml bere Guinness,

375g zahăr tos,

Două ouă,

150 ml smântână,

Două lingurițe de pastă de vanilie,

275 g făină albă,

Două lingurițe de bicarbonat de sodiu.

Ingrediente pentru topping:

250 g cremă de brânză integrală,

150g zahăr pudră,

O lingură de amidon de porumb,

150 ml smântână,

Prepararea prăjiturii cu Guinness începe cu setarea cuptorului la 180°C, respectiv 160°C pentru varianta cu ventilație. Forma de tort, cu diametrul de 23 de centimetri, trebuie unsă cu unt și tapetată pe fund pentru a preveni lipirea.

Într-o cratiță, berea Guinness se combină cu untul tăiat cuburi și se încălzește ușor până când acesta se topește complet. După îndepărtarea de pe foc, se adaugă pudra de cacao și zahărul, amestecând energic cu un tel până la obținerea unei compoziții uniforme. Separat, ouăle se bat împreună cu smântâna și pasta de vanilie, apoi se încorporează în amestecul pe bază de bere. Urmează adăugarea ingredientelor uscate, făina și bicarbonatul de sodiu, care se omogenizează cu grijă.

Compoziția rezultată se toarnă în tavă și se coace timp de aproximativ 50–60 de minute. Verificarea se face cu o scobitoare: dacă aceasta iese curată din mijlocul prăjiturii, desertul este gata; în caz contrar, mai necesită încă zece minute de coacere.

După scoaterea din cuptor, prăjitura se lasă la răcit în formă. Între timp, se pregătește toppingul: brânza cremoasă se bate până devine fină, apoi se adaugă treptat zahărul pudră și amidonul de porumb. Într-un alt castron, frișca se bate până capătă consistență aerată, după care se încorporează treptat în crema de brânză. Glazura obținută se întinde uniform peste prăjitură.