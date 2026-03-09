Social

Cea mai ușoară rețetă de pizza de post. Masa perfectă pentru zilele în care nu ai timp să gătești

Comentează știrea
Cea mai ușoară rețetă de pizza de post. Masa perfectă pentru zilele în care nu ai timp să găteștipizza. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pizza de post este ideală pentru cei care vor să se bucure de o masă plină de savoare și să nu se abată de la regulile bisericești. Blatul moale și toppingurile variate te vor trimite cu gândul la variantele de pizza pregătite în Italia.

Pizza de post. Rețeta explicată pas cu pas

Ingrediente pentru aluat:

  • 500 g făină tip 000 sau pentru pizza
  • 300 ml apă călduță
  • 7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță sare
  • Ingrediente pentru topping
  • 200 ml sos de roșii (simplu sau condimentat cu busuioc, oregano și usturoi)
  • 1 ardei gras tăiat feliuțe
  • 150 g ciuperci feliate
  • 100 g măsline fără sâmburi
  • 1 ceapă roșie tăiată rondele
  • Porumb dulce, opțional
  • 1 dovlecel mic tăiat rondele subțiri
  • Frunze de rucola pentru servire, opțional
  • Condimente: oregano, busuioc uscat, piper

Mod de preparare

Dizolvă drojdia în apă călduță cu zahăr și las-o 5-10 minute până se formează spumă. Într-un bol mare, pune făina și fă o adâncitură în mijloc.

Adaugă drojdia activată și sarea pe margine, apoi uleiul de măsline. Frământă până obții un aluat elastic, care nu se lipește de mâini. Acoperă-l și lasă-l la dospit 1-2 ore, până își dublează volumul.

Incendiu puternic la gara Glasgow Central. Clădirea istorică, prăbușită parțial. Traficul feroviar, suspendat
Incendiu puternic la gara Glasgow Central. Clădirea istorică, prăbușită parțial. Traficul feroviar, suspendat
Ponta, noi critici la adresa Guvernului: Niște hiene au ajuns să conducă România
Ponta, noi critici la adresa Guvernului: Niște hiene au ajuns să conducă România

Pizza de post

Pregătește legumele și condimentează sosul de roșii, dacă este nevoie. Întinde aluatul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și unge-l cu sosul de roșii. Adaugă legumele: ciuperci, ardei, măsline, ceapă, dovlecel și porumb. Presară condimente și coace pizza în cuptorul preîncălzit la 220°C timp de 12-15 minute, până marginile devin aurii și crocante.

La final, poți adăuga frunze de rucola pentru prospețime. Servește pizza caldă și bucură-te de o gustare sănătoasă și aromată, potrivită pentru orice zi de post. Această rețetă de post este extrem de versatilă: poți adăuga legume de sezon, verdețuri aromate sau brânzeturi vegane pentru un plus de savoare. Înlocuirea făinii albe cu variante integrale sau de secară crește aportul de fibre și nutrienți, transformând pizza într-o opțiune echilibrată și delicioasă, potrivită pentru orice masă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:28 - Fănel Bogos și complicii săi, obligați să stea în spatele gratiilor încă 30 de zile. Acuzații de corupție și trafic d...
09:23 - Incendiu puternic la gara Glasgow Central. Clădirea istorică, prăbușită parțial. Traficul feroviar, suspendat
09:18 - Ponta, noi critici la adresa Guvernului: Niște hiene au ajuns să conducă România
09:09 - Cea mai ușoară rețetă de pizza de post. Masa perfectă pentru zilele în care nu ai timp să gătești
09:04 - 273 de români evacuați din Oman cu două zboruri speciale. România a activat mecanismul RescEU
08:56 - Ford, val uriaș de rechemări între 2020 și 2026. Un singur model a scăpat

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale