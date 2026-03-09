Cea mai ușoară rețetă de pizza de post. Masa perfectă pentru zilele în care nu ai timp să gătești

Pizza de post este ideală pentru cei care vor să se bucure de o masă plină de savoare și să nu se abată de la regulile bisericești. Blatul moale și toppingurile variate te vor trimite cu gândul la variantele de pizza pregătite în Italia.

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină tip 000 sau pentru pizza

300 ml apă călduță

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

Ingrediente pentru topping

200 ml sos de roșii (simplu sau condimentat cu busuioc, oregano și usturoi)

1 ardei gras tăiat feliuțe

150 g ciuperci feliate

100 g măsline fără sâmburi

1 ceapă roșie tăiată rondele

Porumb dulce, opțional

1 dovlecel mic tăiat rondele subțiri

Frunze de rucola pentru servire, opțional

Condimente: oregano, busuioc uscat, piper

Dizolvă drojdia în apă călduță cu zahăr și las-o 5-10 minute până se formează spumă. Într-un bol mare, pune făina și fă o adâncitură în mijloc.

Adaugă drojdia activată și sarea pe margine, apoi uleiul de măsline. Frământă până obții un aluat elastic, care nu se lipește de mâini. Acoperă-l și lasă-l la dospit 1-2 ore, până își dublează volumul.

Pregătește legumele și condimentează sosul de roșii, dacă este nevoie. Întinde aluatul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și unge-l cu sosul de roșii. Adaugă legumele: ciuperci, ardei, măsline, ceapă, dovlecel și porumb. Presară condimente și coace pizza în cuptorul preîncălzit la 220°C timp de 12-15 minute, până marginile devin aurii și crocante.

La final, poți adăuga frunze de rucola pentru prospețime. Servește pizza caldă și bucură-te de o gustare sănătoasă și aromată, potrivită pentru orice zi de post. Această rețetă de post este extrem de versatilă: poți adăuga legume de sezon, verdețuri aromate sau brânzeturi vegane pentru un plus de savoare. Înlocuirea făinii albe cu variante integrale sau de secară crește aportul de fibre și nutrienți, transformând pizza într-o opțiune echilibrată și delicioasă, potrivită pentru orice masă.