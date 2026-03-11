Social
Trei rețete indiene delicioase. Secretul constă în ingrediente
- Emma Cristescu
- 11 martie 2026, 08:59
Rețete indiene. Bucătăria indiană este cunoscută pentru aromele intense, combinațiile ingenioase de condimente și modul unic de preparare al mâncărurilor. Dacă vrei să aduci savoarea Indiei în propria casă, poți prepara trei rețete tradiționale, ușor de urmat, care surprind esența gastronomiei indiene, potrivit Times of India.
Rețete indiene. Chicken Tikka Masala
Ingrediente:
- 500 g piept de pui, tăiat cubulețe
- 200 g iaurt grecesc
- 2 linguri pastă de ghimbir și usturoi
- 1 linguriță turmeric
- 1 linguriță garam masala
- 1 linguriță chili pudră
- 2 linguri ulei vegetal
- 400 g roșii pasate
- 200 ml smântână pentru gătit
- Sare după gust
- Frunze proaspete de coriandru pentru decor
Mod de preparare:
- Amestecă iaurtul cu ghimbirul, usturoiul, turmeric, garam masala și chili pudră. Pune cuburile de pui și lasă-le la marinat minimum 1 oră, ideal peste noapte.
- Într-o tigaie mare, încinge uleiul și prăjește puiul marinat până se rumenește ușor. Scoate puiul și păstrează-l separat.
- În aceeași tigaie, adaugă roșiile pasate și lasă să fiarbă 10 minute, până când sosul se îngroașă.
- Adaugă smântâna și amestecă bine. Pune puiul înapoi în sos și fierbe la foc mic încă 10 minute.
- Servește cu orez basmati și decorează cu frunze proaspete de coriandru.
Chana Masala – Năut în sos aromat de roșii și condimente
Ingrediente:
- 400 g năut fiert (din conservă sau gătit anterior)
- 2 linguri ulei vegetal
- 1 ceapă mare, tocată
- 2 roșii mari, tocate
- 1 linguriță turmeric
- 1 linguriță coriandru pudră
- 1 linguriță chimen pudră
- 1 linguriță garam masala
- 1/2 linguriță chili pudră
- 200 ml apă
- Sare după gust
- Frunze de coriandru pentru decor
Mod de preparare:
- Încinge uleiul într-o tigaie adâncă și călește ceapa până devine aurie.
- Adaugă roșiile, turmeric, coriandru, chimen și chili pudră și lasă să fiarbă 5 minute.
- Pune năutul fiert și apa, amestecă bine și fierbe la foc mic 15-20 de minute.
- La final, adaugă garam masala și frunzele de coriandru pentru aromă suplimentară.
- Servește cu pâine naan sau orez.
Gulab Jamun – Desert tradițional indian
Ingrediente:
- 200 g lapte praf
- 50 g făină
- 2 linguri unt topit
- 100 ml lapte
- Ulei pentru prăjit
- 250 ml apă
- 150 g zahăr
- 1 linguriță apă de trandafiri sau cardamom pudră
Mod de preparare:
- Amestecă laptele praf, făina și untul topit într-un bol. Adaugă treptat laptele până obții un aluat moale, dar nelipicios.
- Formează biluțe mici și uniforme din aluat.
- Într-o cratiță adâncă, încinge uleiul și prăjește biluțele la foc mediu până devin aurii. Scoate-le pe hârtie absorbantă.
- Într-un vas separat, prepară siropul: fierbe apa cu zahărul până se dizolvă complet și adaugă apa de trandafiri sau cardamomul.
- Pune biluțele prăjite în sirop și lasă-le să absoarbă aroma timp de 30 de minute înainte de servire.
