Trei rețete indiene delicioase. Secretul constă în ingrediente

Rețete indiene. Bucătăria indiană este cunoscută pentru aromele intense, combinațiile ingenioase de condimente și modul unic de preparare al mâncărurilor. Dacă vrei să aduci savoarea Indiei în propria casă, poți prepara trei rețete tradiționale, ușor de urmat, care surprind esența gastronomiei indiene, potrivit Times of India.

Ingrediente:

500 g piept de pui, tăiat cubulețe

200 g iaurt grecesc

2 linguri pastă de ghimbir și usturoi

1 linguriță turmeric

1 linguriță garam masala

1 linguriță chili pudră

2 linguri ulei vegetal

400 g roșii pasate

200 ml smântână pentru gătit

Sare după gust

Frunze proaspete de coriandru pentru decor

Mod de preparare:

Amestecă iaurtul cu ghimbirul, usturoiul, turmeric, garam masala și chili pudră. Pune cuburile de pui și lasă-le la marinat minimum 1 oră, ideal peste noapte.

Într-o tigaie mare, încinge uleiul și prăjește puiul marinat până se rumenește ușor. Scoate puiul și păstrează-l separat.

În aceeași tigaie, adaugă roșiile pasate și lasă să fiarbă 10 minute, până când sosul se îngroașă.

Adaugă smântâna și amestecă bine. Pune puiul înapoi în sos și fierbe la foc mic încă 10 minute.

Servește cu orez basmati și decorează cu frunze proaspete de coriandru.

Ingrediente:

400 g năut fiert (din conservă sau gătit anterior)

2 linguri ulei vegetal

1 ceapă mare, tocată

2 roșii mari, tocate

1 linguriță turmeric

1 linguriță coriandru pudră

1 linguriță chimen pudră

1 linguriță garam masala

1/2 linguriță chili pudră

200 ml apă

Sare după gust

Frunze de coriandru pentru decor

Mod de preparare:

Încinge uleiul într-o tigaie adâncă și călește ceapa până devine aurie.

Adaugă roșiile, turmeric, coriandru, chimen și chili pudră și lasă să fiarbă 5 minute.

Pune năutul fiert și apa, amestecă bine și fierbe la foc mic 15-20 de minute.

La final, adaugă garam masala și frunzele de coriandru pentru aromă suplimentară.

Servește cu pâine naan sau orez.

Ingrediente:

200 g lapte praf

50 g făină

2 linguri unt topit

100 ml lapte

Ulei pentru prăjit

250 ml apă

150 g zahăr

1 linguriță apă de trandafiri sau cardamom pudră

Mod de preparare: