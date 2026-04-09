Prăjitură cu bulion, un deliciu de post

O rețetă delicioasă de post este cea a prăjiturii cu bulion. Chiar dacă nu vă așteptați la combinația cu roșii într-o prăjitură, gurmanzii spun că este una foarte reușită.

Bulionul, ingredientul minune

Pentru această rețetă, aveți nevoie de două compoziții. Pentru foi: 15 linguri ulei, 5 linguri zahăr, 15 linguri de bulion diluat cu apă, 1 linguriță bicarbonat, puțină zeamă de lămâie pentru stins bicarbonatul, 500-550 gr făina, 2 lingurițe esență de vanilie, 1 pliculeț zahăr vanilat.

Crema: 1 litru lapte de soia sau apă, 10 linguri zahăr, 200 gr gris, 200 gr margarină pentru prăjituri, coajă rasă de la o lămâie, zeamă de la jumătate de lămâie, 2 lingurițe esență de vanilie, 1 borcan gem de prune de 400 gr, zahăr pentru pudrat.

Foile și ingredientul minune

Foile se prepară astfel: amestecăm uleiul cu zahărul într-un bol, apoi adăugam bulionul diluat sau sucul de rosii. Apoi punem bicarbonatul într-un recipient și punem și sarea de lămâie peste ca să îl stingem. Apoi punem totul în aluat. Adăugăm esența de vanilie, zahărul vanilat,  făina cernută, treptat. Frâmântam aluatul cu mâna până când coca nu se mai lipește.

Robot de bucătărie

Aluatul se împarte în patru și se bagă la frigider pentru 20 de minute. Apoi punem foaie de copt într-o tavă și îndindem prima bilă de cocă pe care o băgăm la copt. O introducem în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade C, pentru 8-9 minute. Când se rumenesc puțin marginile este gata. Procedăm la fel și cu celelalte bile de cocă.

 Crema, rapidă și gustoasă

Pentru cremă, punem într-o cratiță laptele de soia peste care punem zahărul. Le punem pe foc până când dau în clocot. Atunci dăm focul mai mic și începem să adăugăm grișul în ploaie în timp ce amestecăm continuu cu un tel.

Când s-a îngroșat ca o budincă, luăm crema de pe foc. Apoi punem și coaja rasă de lămâie și mai amestecăm o dată. Lăsăm să se răcească puțin, dar cât este caldă punem și margarina și mixăm bine de tot. La final punem esența de vanilie și zeama de lămâie. Asamblarea se face foarte ușor. Se pune prima foaie pe un tocător și se pune jumătate din cantitatea de cremă. Peste a doua foaie se pune gemul după care se nivelează. Apoi punem crema și ulterior ulrima foaie. Prăjitura se lasă la frigider peste noapte. Se taie ziua următoare și se pudrează cu zahăr.

