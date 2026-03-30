Desertul copilăriei cu doar câțiva lei. Rețeta veche de turtă dulce de post

Turta dulce este unul dintre cele mai simple și apreciate deserturi de post. Are un gust plăcut și o textură pufoasă, iar faptul că se face rapid o face alegerea ideală în orice zi. O poți mânca după masă sau o poți lua cu tine la birou, pentru o gustare dulce și sățioasă. Un mare avantaj este că nu ai nevoie de experiență în bucătărie. Rețeta este ușor de urmat, ingredientele sunt la îndemâna oricui, iar în scurt timp te poți bucura un desert aromat și gustos, pe placul întregii familii.

Turtă dulce de post. Rețeta explicată pas cu pas

Ingrediente necesare pentru această rețetă:

  • 2 căni de făină
  • 1/2 cană de zahăr
  • 1/2 cană de ulei
  • 1/2 cană de apă caldă
  • 1 linguriță de bicarbonat de sodiu
  • 1 linguriță de scorțișoară măcinată
  • 1/2 linguriță de sare
  • Opțional:
  • esență de vanilie
  • nuci
  • stafide
  • fructe uscate
  • bucăți de ciocolată neagră

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și pregătește tava de copt, pe care o tapetezi cu hârtie de copt sau o ungi cu puțin ulei și făină. Între timp, într-un bol mare, amestecă ingredientele uscate, și anume făina, zahărul, bicarbonatul, scorțișoara și sarea, până când se omogenizează bine.

Dacă vrei să adaugi nuci sau fructe uscate, acesta este momentul potrivit pentru a le încorpora în compoziție.

Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
După aceea, toarnă uleiul și apa caldă peste ingredientele uscate. Amestecă până când obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Aluatul obținut trebuie să fie ușor fluid.

Turtă dulce de post. Cea mai ușoară rețetă

Toarnă aluatul în tavă și nivelează-l uniform. Coace turta dulce în cuptorul preîncălzit timp de 20-25 de minute, până când capătă o culoare ușor rumenă și trece testul scobitorii.

După ce o scoți din cuptor, las-o să se răcească câteva minute în tavă, apoi transfer-o pe un grătar pentru a se răci complet. La final, taie turta în bucăți și presară deasupra zahăr pudră.

11:09 - Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
11:03 - Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
10:55 - Posibil incident terorist în Marrea Britanie. Șofer arestat după ce a lovit mai mulți pietoni
10:46 - Tamaș, șocat de modul în care beau rușii. Fotbalistul a cerut să fie împrumutat după primul an
10:39 - Afacerea Magnitsky la Paris: Dmitry Klyuev, judecat pentru spălarea a 230 de milioane de dolari. După 20 de ani, cazu...
10:33 - Cinci morți într-un accident grav pe DN 1F, în județul Cluj. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
