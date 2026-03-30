Desertul copilăriei cu doar câțiva lei. Rețeta veche de turtă dulce de post

Turta dulce este unul dintre cele mai simple și apreciate deserturi de post. Are un gust plăcut și o textură pufoasă, iar faptul că se face rapid o face alegerea ideală în orice zi. O poți mânca după masă sau o poți lua cu tine la birou, pentru o gustare dulce și sățioasă. Un mare avantaj este că nu ai nevoie de experiență în bucătărie. Rețeta este ușor de urmat, ingredientele sunt la îndemâna oricui, iar în scurt timp te poți bucura un desert aromat și gustos, pe placul întregii familii.

Ingrediente necesare pentru această rețetă:

2 căni de făină

1/2 cană de zahăr

1/2 cană de ulei

1/2 cană de apă caldă

1 linguriță de bicarbonat de sodiu

1 linguriță de scorțișoară măcinată

1/2 linguriță de sare

Opțional:

esență de vanilie

nuci

stafide

fructe uscate

bucăți de ciocolată neagră

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius și pregătește tava de copt, pe care o tapetezi cu hârtie de copt sau o ungi cu puțin ulei și făină. Între timp, într-un bol mare, amestecă ingredientele uscate, și anume făina, zahărul, bicarbonatul, scorțișoara și sarea, până când se omogenizează bine.

Dacă vrei să adaugi nuci sau fructe uscate, acesta este momentul potrivit pentru a le încorpora în compoziție.

După aceea, toarnă uleiul și apa caldă peste ingredientele uscate. Amestecă până când obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Aluatul obținut trebuie să fie ușor fluid.

Toarnă aluatul în tavă și nivelează-l uniform. Coace turta dulce în cuptorul preîncălzit timp de 20-25 de minute, până când capătă o culoare ușor rumenă și trece testul scobitorii.

După ce o scoți din cuptor, las-o să se răcească câteva minute în tavă, apoi transfer-o pe un grătar pentru a se răci complet. La final, taie turta în bucăți și presară deasupra zahăr pudră.