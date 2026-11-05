Sâmbătă, 7 noiembrie, credincioșii marchează Sâmbăta Morților, zi dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Cu această ocazie, în biserici sunt aduse bucate pregătite pentru slujbele de pomenire.

Coliva este unul dintre cele mai importante preparate tradiționale pentru această zi. Făcută din grâu fiert, îndulcită cu zahăr și aromatizată cu nucă, vanilie și coajă de lămâie, aceasta trebuie să aibă o consistență legată, moale și cremoasă, fără ca boabele de grâu să se transforme într-o pastă.

Pentru un rezultat apropiat de coliva pregătită la mănăstire, este important atât modul de fierbere a grâului, cât și timpul de răcire și proporția ingredientelor.

Ingrediente pentru o colivă cremoasă

Grâu decorticat pentru colivă – 500 g

Nucă măcinată – 300 g

Zahăr – 250-300 g, în funcție de cât de dulce preferați coliva

Pesmet fin – 3-4 linguri, pentru reglarea consistenței

Esență de vanilie – 2 fiole

Coajă rasă de la o lămâie

Un praf de sare

Scorțișoară – o jumătate de linguriță

Nucă măcinată suplimentar – pentru decor

Zahăr pudră – pentru finisare

Biscuiți măcinați sau pesmet fin – pentru stratul exterior

Primul pas este spălarea grâului în mai multe ape reci, până când apa rămâne limpede. Acesta se lasă apoi la înmuiat câteva ore sau peste noapte, pentru a fierbe mai repede și mai uniform.

Grâul se pune într-o oală încăpătoare, cu aproximativ 2-2,5 litri de apă și un praf de sare. Se fierbe la foc mic, amestecând periodic, pentru a nu se prinde de fundul vasului. Dacă apa scade înainte ca boabele să fie bine fierte, se mai adaugă puțină apă fierbinte.

Este important ca grâul să devină moale, iar boabele să fie bine deschise, dar să își păstreze forma.

După fierbere, grâul se lasă să se odihnească în oală, acoperit, aproximativ 15-20 de minute. Dacă a rămas prea mult lichid, acesta se scurge cu grijă.

Grâul se întinde apoi într-o tavă sau pe o suprafață curată, într-un strat subțire, și se lasă la răcit. Pentru o colivă cremoasă, nu trebuie lăsat să se usuce excesiv.

După ce s-a răcit, grâul se amestecă într-un vas mare cu zahărul, nuca măcinată, vanilia, coaja de lămâie și scorțișoara. Se omogenizează bine, astfel încât ingredientele să se distribuie uniform.

Se adaugă treptat pesmetul fin, câte o lingură, până când compoziția capătă o consistență legată și cremoasă. Nu trebuie pus prea mult pesmet, deoarece coliva se poate întări după câteva ore.

Un secret pentru o textură plăcută este folosirea nucii măcinate fin, care ajută la legarea compoziției și îi oferă un gust bogat.

Coliva se așază pe un platou și se nivelează cu o spatulă. Deasupra se presară un strat uniform de nucă măcinată fin sau biscuiți măcinați, apoi zahăr pudră.

Se poate decora cu bomboane colorate, cacao sau cu o cruce realizată din zahăr pudră, în funcție de tradiția familiei.

Pentru ca aromele să se îmbine, coliva se lasă câteva ore la rece înainte de servire.

Trucuri pentru o colivă moale și cremoasă

Grâul trebuie fiert suficient, dar fără să fie transformat într-o pastă.

Nuca măcinată fin contribuie la textura cremoasă și la gustul specific.

Pesmetul se adaugă treptat, deoarece prea mult poate face compoziția uscată și sfărâmicioasă.

Zahărul se încorporează după răcirea grâului, iar aromele se adaugă la final.

Coliva nu trebuie să fie nici apoasă, nici foarte tare. Consistența ideală este una moale, omogenă și suficient de fermă pentru a putea fi așezată frumos pe platou și transportată la biserică.