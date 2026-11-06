Trump spulberat, neomarxiștii în extaz

Explozia alegerilor din Statele Unite a aruncat analiștii și presa de la București într-un veritabil extaz neomarxist, însă dincolo de propaganda zgomotoasă și iluzia marilor victorii, realitatea din teren arată complet diferit. Într-o nouă ediție a podcastului Contrapunct de la Evenimentul Zilei, Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni disecă fără menajamente jocurile de culise: în timp ce la televiziuni se dezbat triumfător rezultatele de peste ocean și iluzia demiterii președintelui american, România continuă să joace rolul de simplu spectator docil, exclus fără menajamente de la marile decizii de securitate privind flancul estic al NATO și forțat să suporte financiar prezența trupelor aliate pe propriul teritoriu.

În paralel cu această reconfigurare globală brutală, la nivel intern asistăm la un veritabil jaf mascat. De la amenzile colosale de până la cincizeci de mii de lei inventate retroactiv pentru balcoanele închise încă din comunism, până la suprataxarea coletelor modeste și mecanismele obscure din energie care îmbogățesc băieții deștepți sub pretextul plafonării, cetățeanul este stors sistematic de resurse.

O analiză tăioasă și fără ocolișuri despre lașitatea unei populații care a uitat să mai protesteze, despre incompetența crasă a liderilor de la București și despre riscurile uriașe ale unei lumi aflate în pragul unui conflict global generalizat. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.