Liderul AUR, George Simion, a declarat că Parlamentul ar putea ajunge, în aproximativ o săptămână, la cele 233 de voturi necesare pentru declanșarea demersului de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan. Simion a legat această posibilitate de refuzul șefului statului de a susține organizarea alegerilor anticipate.

George Simion a susținut că eventualul demers de suspendare nu urmărește provocarea unei crize, ci ar reprezenta, în opinia sa, o reacție la blocajul politic și la poziția președintelui față de alegerile anticipate: „Eu nu vorbesc despre suspendare pentru că vreau să creez haos. Eu vorbesc despre suspendare pentru că nu înțelege Nicușor Dan că trebuie să ajungem la alegeri anticipate. Nu se va schimba situația, dar de unde știi tu? Eu cred că ne desfășurăm activitatea politică, activitatea publică, într-un mediu profund nedemocratic. Și datoria mea este să mă lupt pentru schimbare”.

Simion a spus că, în actualul context politic, România are nevoie de alegeri anticipate și de un guvern stabil pentru a evita prelungirea crizei.

„În mod normal, pentru situația de criză prin care trecem, ar trebui cât mai repede organizate alegerile anticipate și un guvern stabil să nu mai creăm crize în plus. Însă, dacă Nicușor Dan încurcă lumea, atunci suspendare”, a mai declarat Simion.

Liderul AUR a afirmat că suspendarea președintelui rămâne o opțiune în cazul în care Nicușor Dan nu își schimbă poziția și a estimat că numărul necesar de voturi ar putea fi atins în perioada următoare: „Cred că, dacă mai stăm încă o săptămână, se vor întruni voturile, cele 233, în Parlament pentru suspendarea lui Nicușor Dan”.

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că alegerile anticipate nu mai pot fi excluse în actualul context politic, deși a precizat că nu își dorește ca România să ajungă la un astfel de scrutin.

„Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele.