Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a lansat o critică vehementă la adresa președintelui rus Vladimir Putin, după ce un atac cu dronă ordonat de Moscova a lovit o linie feroviară folosită de oficialul britanic. Incidentul a avut loc în timp ce Johnson se întorcea de la o conferință internațională de securitate organizată la Kiev.

Alertat în jurul orei 05:00, politicianul britanic a fost sfătuit de echipele de securitate să fie pregătit pentru o eventuală evacuare rapidă, după ce o garnitură de pasageri care circula în spatele trenului său a fost lovită în regiunea Volînia, la scurt timp după trecerea sa prin zonă, conform The Independent.

Atacul s-a desfășurat într-un punct strategic de la frontiera dintre Ucraina și Polonia, zonă esențială pentru tranzitul echipamentelor militare și al ajutoarelor umanitare trimise de Occident. În ciuda gravității situației, fostul premier nu a necesitat evacuare directă, iar deplasarea sa a continuat fără întârzieri majore. Totuși, locomotiva unui tren civil a fost distrusă și abandonată. Reprezentanții companiei naționale de căi ferate, Ukrzaliznytsia, au confirmat că nicio persoană nu a suferit vătămări corporale în urma impactului.

Ieșirea publică a lui Boris Johnson a venit rapid prin intermediul rețelelor sociale. Într-o analiză a situației de la frontieră, politicianul a subliniat caracterul nejustificat al acțiunilor armatei ruse.

„Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționară la granița cu Polonia în această dimineață.”

Johnson a folosit acest moment pentru a atrage atenția asupra riscurilor la care este expusă populația civilă în fiecare zi, evidențiind sacrificiile făcute de lucrătorii din sistemul de transport.

„Ceea ce putem spune cu siguranță este că acesta este genul de atac aleatoriu și lipsit de sens pe care ucrainenii îl îndură zilnic – chiar și pe căile ferate civile. Până acum, Putin a fost responsabil pentru moartea a 1.700 de angajați ai Ukrzaliznytsia – Căile Ferate Ucrainene. Ei și pasagerii lor zilnici sunt absolut eroici.”

Pe lângă denunțarea atacului, fostul lider de la Londra a solicitat sprijin militar sporit din partea statelor membre NATO și trimiterea imediată de sisteme avansate de apărare antiaeriană. De asemenea, el a pledat pentru utilizarea fondurilor rusești blocate în băncile vestice pentru finanțarea apărării ucrainene.

„Când le vom oferi apărarea aeriană de care au nevoie? De ce nu dezghețăm banii lui Putin și nu-i dăm Ucrainei? Există peste 140 de miliarde de euro într-un cont bancar belgian – și aproximativ 10 miliarde de lire sterline la Londra. Marea Britanie ar putea fi în frunte.”

În opinia sa, cursul războiului poate fi accelerat dacă partenerii internaționali acționează mai hotărât pe plan logistic și financiar.

„Ucrainenii vor câștiga – asta a fost evident în ultimele trei zile petrecute în minunata lor țară. Dar vom termina mult mai repede acest război îngrozitor dacă vom lua cu toții în serios și le vom oferi ceea ce au nevoie și merită.”

Loviturile aeriene au fost confirmate și de autoritățile poloneze. O purtătoare de cuvânt a poliției de frontieră din Polonia a precizat că o dronă rusească a explodat în apropierea localității Yahodyn, la mai puțin de o milă de teritoriul polonez. Regiunea rămâne crucială pentru supraviețuirea economică și militară a Ucrainei, fiind principala arteră prin care convoaiele occidentale furnizează resursele necesare sprijinirii frontului.