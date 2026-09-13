Un punct de frontieră dintre Ucraina și Polonia a fost lovit de o dronă rusă în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha. Atacul a avut loc la Iahodin, în apropierea frontierei cu Polonia, iar oficialul de la Kiev a denunțat incidentul drept o amenințare directă la adresa Uniunii Europene și a NATO, arată Reuters.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a condamnat atacul asupra punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin. Oficialul susține că acțiunea forțelor ruse depășește granițele Ucrainei și reprezintă un pericol pentru statele europene și pentru alianța nord-atlantică.

„Atacurile barbare ale Rusiei împotriva punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin nu reprezintă doar un nou atac asupra frontierelor noastre naţionale”, a scris el pe X.

„Este vorba de terorismul lui Putin, care loveşte direct la porţile UE şi NATO. Barbarii ruşi sunt la porţile voastre, dragi parteneri”, a adăugat el.

În orașul Odesa, situat în sudul Ucrainei, cel puțin cinci persoane au fost rănite duminică dimineață, în urma unui atac rusesc. Incidentul s-a produs la o zi după ce alte lovituri asupra orașului au provocat moartea a două persoane.

Autoritățile locale au anunțat că mai multe cartiere rezidențiale au fost afectate, iar evaluarea pagubelor continuă.

„Cartiere rezidenţiale au fost avariate în mai multe districte ale oraşului. Autorităţile evaluează în prezent amploarea totală a pagubelor”, a declarat pe Telegram șeful administrației militare din Odesa, Serghei Lisak.

Odesa, unul dintre cele mai importante centre portuare ale Ucrainei, a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu rachete și drone rusești. Loviturile au afectat infrastructura orașului și au dus la închiderea unor obiective esențiale pentru exporturile ucrainene.

Potrivit autorităților, o dronă rusă a lovit Odesa sâmbătă dimineață, afectând o clădire de locuințe. Atacul s-a soldat cu doi morți și 26 de răniți.

Mai multe regiuni din vestul Ucrainei au fost, de asemenea, ținta unor atacuri rusești care au continuat pe parcursul nopții și până duminică dimineață. Autoritățile regionale au raportat incidente, însă nu au anunțat victime civile în aceste zone la momentul comunicării informațiilor.

Atacurile au avut loc pe fondul intensificării loviturilor rusești asupra mai multor regiuni ucrainene.

Armata ucraineană a anunțat că a efectuat, în timpul nopții, un atac asupra unei rafinării de petrol din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Potrivit militarilor, operațiunea a vizat atât instalațiile de prelucrare a petrolului, cât și rezervoarele companiei.

„Operaţiunea a vizat o unitate cheie de prelucrare a petrolului, precum şi rezervoarele întreprinderii, care susţin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis armata ucraineană pe Telegram.