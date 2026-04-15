Queen Latifah, Billy Idol și Phil Collins, printre artiștii incluși în Rock and Roll Hall of Fame 2026

Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade și Joy Division/New Order se numără printre artiștii care vor fi incluși în Rock and Roll Hall of Fame, alături de Wu-Tang Clan și regretatul Luther Vandross, toți aflați la prima nominalizare.

Lista a fost anunțată luni seara în Statele Unite, în timpul emisiunii „American Idol”. Pentru a fi eligibili, artiștii trebuie să fi lansat prima înregistrare comercială cu cel puțin 25 de ani în urmă.

Phil Collins, care se află deja în Hall of Fame ca membru al trupei Genesis, a lansat piese precum „In the Air Tonight” și „One More Night” și a câștigat opt premii Grammy, inclusiv pentru albumul anului în 1985, cu „No Jacket Required”.

Sade, nominalizată și în 2024, este cunoscută pentru piese precum „Smooth Operator” și „The Sweetest Taboo”. În același timp, Wu-Tang Clan s-a remarcat ca un nume important în rap încă de la lansarea albumului de debut din 1993, „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”.

Trupa Iron Maiden, nominalizată de două ori anterior, a contribuit la dezvoltarea noului val al heavy metalului britanic, prin albume precum „The Number of the Beast”. Vandross, care a vândut peste 25 de milioane de albume și a lansat hituri precum „Here and Now” și „Any Love”, a murit în 2005, iar muzica sa a inspirat piesa „Luther” a lui Kendrick Lamar și SZA.

În acest an, Hall of Fame include artiști reprezentativi pentru scena din Manchester, precum Joy Division și New Order, formații care au avut în mare parte aceiași membri. De asemenea, este inclusă trupa Oasis, care s-a reunit recent. Billy Idol, tot din Anglia, a adus influențe punk în muzica pop, prin piese precum „White Wedding” și „Rebel Yell”.

Pe lângă artiștii interpreți, Rock and Roll Hall of Fame acordă distincții și în categorii speciale, precum influență timpurie, excelență muzicală și premiul Ahmet Ertegun pentru personalități non-artistice. În categoria „influență timpurie” vor fi onorați Queen Latifah, Celia Cruz, Fela Kuti, MC Lyte și Gram Parsons, iar la categoria „excelență muzicală” vor fi premiați compozitoarea Linda Creed și producătorii Arif Mardin, Jimmy Miller și Rick Rubin.

Totodată, la mai bine de 50 de ani de la moartea sa, Ed Sullivan va fi inclus în Hall of Fame cu premiul Ahmet Ertegun, pentru contribuția emisiunii sale care a lansat numeroși artiști ai anilor 1950 și 1960.

Ceremonia de includere va avea loc pe data de 14 noiembrie, la Teatrul Peacock din Los Angeles.