Phil Collins are nevoie de îngrijiri medicale non-stop

Phil Collins, legendarul muzician și fost lider al trupei Genesis, a făcut dezvăluiri despre starea sa de sănătate, recunoscând că ultimii ani au fost marcați de suferință și încercări dificile. Artistul a vorbit fără ocolișuri despre impactul problemelor medicale grave care i-au schimbat radical viața și l-au făcut dependent de asistentă, informează Fox News.

Muzicianul spune că este acum sub îngrijire medicală 24 de ore din 24, după o perioadă brutală de crize de sănătate care au inclus cinci operații la genunchi , probleme renale și o lungă ședere în spital.

„Este o situație în desfășurare”, a spus Collins. „Am o asistentă non-stop, care se asigură că îmi iau medicamentele așa cum trebuie. Am avut probleme serioase cu un genunchi. Tot ce putea merge prost, a mers. Am avut COVID în timp ce eram internat, rinichii au început să cedeze. Părea că totul se întâmplă deodată”.

Muzicianul laureat cu premiul Grammy a explicat că afecțiunile grave la nivelul genunchilor l-au obligat să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale succesive, înainte de a reuși să își recâștige parțial mobilitatea. În prezent, artistul spune că se bazează pe un singur genunchi funcțional, ceea ce îi permite să se deplaseze doar cu ajutor.

„Am avut cinci operații la genunchi. Acum am un genunchi care funcționează și pot merge, chiar dacă cu asistență, cârje sau orice altceva”, a spus el.

Dificultățile de sănătate nu s-au oprit însă aici. În 2007, artistul a suferit o accidentare serioasă la coloana vertebrală, care a provocat leziuni nervoase severe. Situația s-a agravat ulterior, după o intervenție chirurgicală la spate după care s-a ales cu o afecțiune ce îi afectează considerabil mersul.

Consecințele au fost dramatice pentru cariera sa muzicală, această problemă medicală punând capăt capacității lui Phil Collins de a mai cânta la tobe, instrumentul care l-a consacrat.

Phil Collins a abordat un subiect delicat, și anume despre impactul consumului de alcool asupra stării sale de sănătate, recunoscând că obiceiurile din trecut au contribuit semnificativ la agravarea problemelor medicale. Artistul a explicat că excesele de-a lungul anilor au dus la afecțiuni renale serioase, care au necesitat spitalizări îndelungate.

În declarațiile sale, Collins a admis că a subestimat efectele consumului de alcool asupra organismului, chiar dacă nu ajungea frecvent la starea de ebrietate. El a povestit că, odată încheiate turneele, obișnuia să își permită libertăți pe care înainte nu le avea, fără a conștientiza consecințele pe termen lung.

„Probabil băusem prea mult, așa că rinichii mei erau afectați... Adică, mi-a plăcut să ies din turneu, să ies din drum...să fac toate lucrurile pe care nu le puteam face”, a spus el.

Artistul a subliniat că, deși nu a băut toată noaptea sau până la punctul de a se îmbăta, efectele tot i-au afectat corpul: „M-am oprit din băut la ora șase seara. Nu eram genul de tip care stă treaz toată noaptea bând... beam în timpul zilei, dar cred că beam prea mult. Nu eram niciodată beat, deși am căzut de câteva ori. E doar unul dintre acele lucruri care se întâmplă și m-au ajuns din urmă, așa că am petrecut luni întregi în spital.”

Din păcate, PhilCollins se luptă și cu diabetul de tip 2, pe lângă celelalte afecțiuni ale sale: „Au fost niște ultimi ani dificili, interesanți și frustranți. Dar acum totul e mai bine”, a concluzionat artistul.