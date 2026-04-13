Expoziția personală „Filcăi”, realizată de Liviu Alexa, deschisă la Galeria Kulterra din București. Când poate fi vizitată

Expoziția personală „Filcăi”, realizată de Liviu Alexa, va fi deschisă publicului în perioada 16 aprilie - 10 mai 2026, la Galeria Kulterra din București. „Filcăi” este un proiect artistic care recuperează și reinterpretă un artefact cultural marginal, aflat la intersecția dintre memoria colectivă, subcultură și imaginarul vizual contemporan.

Expoziția pornește de la interesul artistului pentru universul cărților de joc și pentru semnificațiile acestora. Proiectul este inspirat atât de iconografia tarotului reinterpretată de Salvador Dalí, cât și de jocul tradițional Filcăi, specific în zona Transilvaniei.

În acest cadru, demersul artistic capătă forma unei recuperări culturale și a unei noi interpretări a unor imagini și practici aflate între uitare și păstrare.

Lucrările expuse reinterpretează întregul pachet de cărți Filcăi sub formă de picturi și propun o galerie de personaje hibride, eroi decrepiți, zei uitați, regi contemporani și figuri mitologice. Acestea conturează un univers vizual dens, situat între tradiție și ficțiune. Practica artistului activează un imaginar colectiv fragil și aduce în prim-plan un joc considerat „plebeu”, dar încărcat de semnificații sociale și istorice.

„Filcăi” devine astfel nu doar o expoziție, ci și un demers de arhivare afectivă și de rezistență culturală. Prin acest proiect, artistul încearcă să salveze de la dispariție un fragment de identitate regională și să îl aducă în prezent prin limbaj pictural.

Publicul este invitat să descopere lucrările pe toată durata acestei perioade, iar vernisajul va avea loc joi, 16 aprilie, de la ora 18:00.