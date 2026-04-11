Fluturi vii și momente rare din natură, în expoziția „COCON”, de la Muzeul Antipa, în perioada aprilie-iunie

Expoziția „COCON” revine la Muzeul Antipa din București în perioada aprilie–iunie 2026. Vizitatorii pot vedea fluturi vii și procesul metamorfozei în timp real.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” readuce în atenția publicului expoziția „COCON”, unul dintre cele mai populare proiecte dedicate naturii. Evenimentul se desfășoară în perioada aprilie – iunie 2026 și are loc în interiorul muzeului, într-un spațiu special amenajat.

Potrivit instituției, expoziția „COCON” oferă vizitatorilor ocazia de a observa direct un proces esențial din viața insectelor, respectiv transformarea din pupă în fluture adult. Inițiativa își propune să apropie publicul de mecanismele naturii, într-un cadru controlat.

Unul dintre punctele centrale ale expoziției este zona descrisă drept „maternitatea fluturilor”. Aici, publicul poate surprinde momentul în care insecta iese din învelișul protector.

Procesul este unul lent și fragil. Aripile se desfășoară treptat după ieșirea din pupă, iar acest moment este rar accesibil observației directe în condiții naturale. Expoziția creează condițiile necesar pentru ca acest fenomen să fie urmărit de aproape.

Spațiul expozițional este organizat sub forma unui mediu controlat, care reproduce condițiile naturale ale speciilor prezentate. Temperatura, umiditatea și vegetația sunt adaptate pentru a susține viața fluturilor.

Vizitatorii pot admira exemplare provenite din Sud-Estul Asiei, America Centrală și de Sud, dar și din Africa Subsahariană. Printre acestea se numără Morpho peleides, Papilio palinurus, Cethosia biblis și Siproeta stelenes. De asemenea, sunt incluși și fluturi din genul Caligo, cunoscuți pentru desenele de pe aripi care amintesc de ochii unei bufnițe.

Pe lângă partea de observare, evenimentul integrează și o activitate interactivă. Vizitatorii pot colora un fluture, iar creația lor este integrată ulterior într-un spațiu virtual unde prinde viață.

Reprezentanții muzeului anunță că toate exemplarele provin din ferme specializate. Pupele nu sunt colectate din natură, iar speciile prezentate nu sunt considerate în pericol de dispariție.

Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar 10:00 – 20:00. Ultimul acces este permis la ora 19:00.

Tarifele anunțate sunt de 28 lei pentru adulți, 14 lei pentru pensionari și 7 lei pentru elevi și studenți. Biletele sunt disponibile atât la recepția muzeului, cât și online.