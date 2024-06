„Autostrada insectelor”, o minune a naturii. Zeci de milioane de viețuitoare trec anual printr-un culoar de 30 de metri

„Autostrada insectelor” este una dintre minunile naturii descoperită de cercetători. Ei o descriu ca fiind o cale de migrație pentru înaripate. Zeci de milioane de viețuitoare trec anual printr-un culoar de 30 de metri lățime. Descoperirea este considerată ca fiind una dintre cele mai mari minuni ale naturii, reușind să surprindă oamenii de știință.

Natura nu încetează să ne uimească. Oamenii de știință au descoperit recent un culoar de 30 de metri lățime, prin care trec anual zeci de milioane de viețuitoare. Acest culoar a fost denumit „Autostrada insectelor” și se află la granița dintre Franța și Spania. Potrivit cercetătorilor, aproximativ 17 milioane de fluturi, libelule, muște și viespi trec în fiecare toamnă prin acest color.

Cercetătorii de la Universitatea din Exeter au numărat insectele care traversează cele două state cu ajutorul unor camera video profesionale. 90% dintre aceste viețuitoare au polen și contribuie la extinderea fondului genetic al plantelor. Viețuitoarele traversează așa numita autostradă întorcându-se din zonele nordice de vară, inclusiv din Marea Britanie. Ele se îndreaptă spre sudul Europei și Africa de Nord, unde iernile sunt mult mai blânde.

Oamenii de știință au reușit să surprindă aproximativ 17 milioane de viețuitoare traversând „Autostrada insectelor”. Cu toate acestea, studiile arată că acel culoar de 30 de metri din Pirinei ar putea fi traversat de miliarde de viețuitoare în fiecare an. Primele cercetări din această zonă au fost realizate în urmă cu mai bine de 70 de ani. Atunci, o pereche de cercetători britanici a înregistrat primul roi de muște. Potrivit lor, insectele pot migra toamna pe distanțe de până la 3.000 de kilometri.

„În urmă cu mai bine de 70 de ani, doi ornitologi - Elizabeth și David Lack - au avut ocazia să vadă un spectacol incredibil de migrație a insectelor în Pasul Bujaruelo. Ei au fost martori la un număr remarcabil de insecte care migrau prin munți, primul caz înregistrat de migrație a muștelor în Europa. În 2018, am mers în aceeași trecătoare pentru a vedea dacă această migrație mai are loc și pentru a înregistra numărul, speciile, condițiile meteorologice și rolurile și impactul ecologic al migranților”, a spus Will Hawkes, de la Centrul pentru Ecologie și Conservare de la Universitatea Exeter și membru al echipei de studiu.