Liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama bin Laden, a luat în calcul desfășurarea unor atacuri de amploare pe teritoriul Marii Britanii cu mulți ani înainte de tragicele evenimente din 11 septembrie 2001. Informațiile reies dintr-un pachet substanțial de documente deintelligence făcute publice de Central Intelligence Agency (CIA). Analizele agenției americane au evaluat aceste amenințări pe o perioadă extinsă, primele rapoarte fiind redactate încă dinaintea atentatelor care au zguduit New York-ul, conform The Sun.

Arhiva recent declasificată de către agenția americană de informații include 71 de note informative, publicate în contextul comemorării a 25 de ani de la atentate. Printre acestea se numără un raport datat 28 august 1998, care indică în mod clar intenția liderului terorist de a lovi ținte din Marea Britanie. O particularitate a acestor arhive este faptul că numele liderului terorist a fost scris greșit în mod intenționat de către agenții americani în redactarea tuturor documentelor.

Una dintre note a fost concepută imediat după ce Statele Unite au lansat atacuri cu rachete de croazieră asupra infrastructurii Al-Qaeda din Sudan.

„Cu câteva ore înainte de atacurile cu rachete ale SUA, Bin Laden analiza opțiuni pentru noi atacuri atât împotriva SUA, cât și a Regatului Unit Bin Laden nu a indicat ținte precise sau un moment anume pentru atacuri”, scrie în document.

Rapoartele secretizate la acea vreme arătau că o ambasadă a Statelor Unite, dintr-o locație nedezvăluită, se afla sub risc direct. Documentele menționau că un reprezentant trimis de liderul Al-Qaeda primise instrucțiuni clare să „exploreze posibilitatea unor atacuri în SUA”.

Spre finalul anului 1998, analiștii CIA emiteau noi semnale de alarmă cu privire la expansiunea operațiunilor teroriste în afara Orientului Mijlociu.

Un alt document, redactat la sfârșitul acelui an, purta mențiunea: „Amenințare semnificativă și iminentă de atacuri din partea lui Bin Laden Avem indicii puternice că acesta dorește să atace SUA și aliați precum Regatul Unit și Israelul chiar pe teritoriul lor”.

Pe lângă intenția de a lovi aliații occidentali, notele secrete conțineau date premature despre tactica prăbușirii avioanelor. Agenții de informații avertizaseră la acea dată că o celulă extremistă lua în calcul scenariul în care „să prăbușească un avion încărcat cu explozibil peste un oraș din SUA”.