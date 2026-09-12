La șase luni de la declanșarea conflictului deschis dintre SUA, Israel și Iran, infrastructura militară americană din Orientul Mijlociu înregistrează pierderi masive. Secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao, a recunoscut oficial gradul de distrugere al bazei navale din Bahrain, în timp ce rachetele iraniene continuă să lovească aeronave și sisteme de apărare americane din Iordania și alte state din Golf.

Declarațiile date presei americane reprezintă o rară recunoaștere oficială din partea Washingtonului privind vulnerabilitatea prezenței sale militare în regiune. Forțând Pentagonul să dea ordin de reevaluare a viitorului sediilor sale operaționale din Orientul Mijlociu.

Baza Naval Support Activity din Bahrain, care găzduia sediul Flotei a 5-a a SUA și Comandamentul Central al Forțelor Navale (NAVCENT), a suferit daune critice în urma loviturilor iraniene. Într-un interviu acordat publicației The Epoch Times, Hung Cao a declarat că forțele iraniene „au făcut prăpăd în Bahrain”. Amiralul Daryl Caudle a confirmat că baza nu își va relua activitatea „prea curând”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a salutat „sinceritatea” oficialului american, confirmând că forțele armate iraniene au distrus sediul Flotei a 5-a.

Imaginile din satelit analizate de The Wall Street Journal indică distrugerea centrului de comandă și a peste 12 clădiri adiacente. Lipsa unui port funcțional a afectat direct portavionul USS Abraham Lincoln. Echipajul, aflat de nouă luni pe mare, s-a confruntat cu o criză severă de sănătate mintală, raportându-se tentative de sinucidere, înainte ca nava să ancoreze recent în Thailanda.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a lansat marți noapte un atac masiv cu rachete asupra Bazei Aeriene Muwaffaq Salti (Al-Azraq) din Iordania. Atacul a venit ca răspuns la lovirea a cinci petroliere iraniene de către SUA, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit surselor CBS News, un avion de atac A-10 Thunderbolt (Warthog) a fost lovit și și-a pierdut o aripă, iar opt avioane de vânătoare F-15 au suferit avarii ușoare. IRGC a vizat direct zonele de mentenanță și adăposturile aeronavelor F-35, F-16 și F-15.

Deși Forțele Armate Iordaniene au declarat că 18 din cele 20 de rachete iraniene au fost interceptate, SUA au fost nevoite să lanseze aproximativ 30 de interceptoare Patriot, amplificând îngrijorările privind epuizarea stocurilor de muniție antiaeriană americană. Baza Al-Azraq a fost vizată de peste 10 ori între martie și septembrie 2026. Pe 17 iulie, un atac iranian cu rachete balistice și drone asupra acestei locații s-a soldat cu moartea a doi militari americani, patru răniți și un dispărut.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, citat de Al Jazeera, a declarat că Orientul Mijlociu nu mai este un „loc sigur” pentru bazele americane, o afirmație susținută de rapoartele recente privind pierderile Washingtonului. De la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, în luna februarie, 18 militari americani au fost uciși, iar alți peste 800 au fost răniți.

Un raport al Congresului SUA din luna mai indica deja 42 de aeronave militare americane pierdute sau avariate în conflict. O analiză BBC din iunie confirmă că Iranul a avariat structuri cheie în cel puțin opt țări. Au fost lovite grav aeronave de realimentare și supraveghere la Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, precum și depozite de combustibil și cazărmi în Kuweit.

Trei sisteme ultramoderne de baterii anti-rachetă balistică, evaluate la aproximativ 1 miliard de dolari fiecare, au fost avariate la bazele aeriene Al Ruwais și Al Sader din Emiratele Arabe Unite, precum și la baza Al-Azraq din Iordania.