Topul televiziunilor cu cele mai mari audiențe la nivel național pentru iunie: România TV, în creștere faţă de concurență

Tendinţa generală este de scădere, însă sunt şi câteva televiziuni care au avut cifre mai mari în luna iunie. Printre ele se află Kanal D, România TV şi TVR 1. Ușoare creșteri au fost înregistrate la posturile Happy Channel şi Antena Stars.

Pro TV și Antena 1 au continuat să piardă telespectatori în iunie. Kanal D a reușit să-și crească audiența față de luna mai, mizând pe „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

Pro TV rămâne lider în continuare lider, fiind cel mai urmărit post de televiziune şi păstrându-și o audienţă de cel puţin jumătate de milion de români, ca medie zilnică.

Iar Kanal D, chiar dacă a avut creşteri rămâne pe locul trei, după Antena 1, însă a mai micșorat distanţa. Postul turcesc are cifre apropiate, fiind la distanţă de 22.000 de telespectatori faţă de televiziunea Intact.

Lista cu televiziunile care au mai câștigat public în iunie

-Kanal D (plus 26.000),

-România TV (plus 19.000),

-Happy Channel (plus 9.000),

-TVR 1 (plus 2000)

-Antena Stars (plus 2000).

La nivel național, Pro TV și Antena 1 au pierdut față de luna mai circa 48.000, respectiv 23.000 de telespectatori, dar rămân în fruntea clasamentului. Kanal D a câștigat 26.000 de telespectatori, ajungând la un rating mediu de 333.000 de telespectatori pe minut (toată ziua), conform măsurătorilor Kantar Media.

Pro TV este în continuare cea mai urmărită televiziune, reuşind să nu scadă sub pragul de jumătate de milion de telespectatori. Astfel, în luna iunie a pierdut aproape 50.000 de privitori, înregistrând o audienţă medie zilnică de 535.000 de persoane.

Antena 1 rămâne pe locul doi la distanţă de aproape 200.000 de telespectatori faţă de locul 1. Programele sale au fost urmărite în iunie de 355.000 de români, cu 23.000 mai puţini faţă de luna mai.

Creșteri de public a înregistrat şi România TV

România TV a avut în iunie 222.000 de telespectatori, cu aproape 20.000 mai mulţi faţă de luna precedentă. Şi rivala Antena 3 şi-a păstrat poziția a cincea în clasamentul audienţelor lunare, însă cu cifre mai mici. Programele sale au fost urmărite de 176.000 de români, mai puţini cu 5.000 faţă de luna mai.

Postul Happy Channel a avut cu 10.000 mai mulţi privitori. Astfel, în iunie aproximativ 93.000 de români s-au uitat la acest canal.

Digi 24 a coborât de pe locul opt pe nouă, pierzând totodată şi 4.000 de telespectatori. Astfel, postul de ştiri a fost urmărit în iunie de 60.000 de români.

TVR 1 a avut cifre mai mari, 2.000 de telespectatori în plus şi două poziţii urcate în top.

Digi Sport 1, de la 64.000 de telespectatori câţi avea, în medie, în luna mai, a ajuns la 36.000 în iunie. Totodată, a coborât de pe locul nouă pe 15 în clasamentul televiziunilor.

Prima TV şi-a menţinut aceleaşi cifre ca luna trecută – 56.000 de privitori, însă a urcat două poziţii, de pe locul 12 pe 10.

Situația televiziunilor în urban

Pro TV rămâne pe primul loc, însă a pierdut 32.000 de telespectatori de la o lună la alta, având în iunie o audienţă de 253.000 de orăşeni.

Antena 1 şi-a adjudecat tot poziţia secundă, fiind urmărită de 186.000 de telespectatori în iunie. Însă cei 20.000 de telespectatori în minus faţă de luna mai au adus Kanal D mai aproape. Mai ales că postul turcesc a câştigat aproape tot atâţia privitori în această perioadă.

Kanal D 155.000 de orăşeni, în medie, fiind la distanţă de aproximativ 30.000 faţă de Antena 1. România TV, locul patru, a fost cea mai urmărită televiziune de ştiri, cu 120.000 de telespectatori. Ba chiar a câştigat public, fiind pe plus cu 7.000 de privitori faţă de luna precedentă.

Antena 3 şi-a menţinut poziţia a cincea în clasament, reuşind să nu scadă sub pragul de 100.000 de telespectatori. Totuşi, faţă de luna mai, a pierdut şi ea 6.000 de privitori.

Următoarele clasate au fost Happy Channel, Digi 24 şi Antena Stars. Acestea şi-au păstrat poziţiile de luna trecută, însă doar prima a fost pe plus. Astfel, Happy Channel a fost urmărită, în medie, de 51.000 de orăşeni (plus 5.000), Digi 24 de 40.000 (minus 3.000), iar Antena Stars s-a menţinut la o audienţă de 40.000.

Comericial: Liderul a rămas tot Pro TV chair dacă a avut parte de o scădere. De la o audienţă de 128.000 de tineri de la oraşe, Pro TV a ajuns în iunie la 120.000. Antena 1 s-a menţinut pe aceeaşi linie, locul doi, cu 83.000 de privitori în luna iunie pe acest segment. Televiziunea Intact a pierdut şi ea 16.000 de privitori. Cu cifre aproape la jumate faţă de primele două clasate, Kanal D şi-a păstrat locul trei şi a crescut puţin. De la 45.000 de telespectatori a ajuns la 48.000 pe publicul comercial.

Iar România TV a depăşit Antena 3 pe acest segment

La România TV s-au uitat 25.000 de români, în medie, cu 3.000 mai mulţi faţă de Antena 3, care a avut 22.000 în iunie. Televiziunea Intact a mers pe scădere, având cu 3.000 de privitori mai puţini acum faţă de luna precedentă.

Locul şase a fost ocupat tot de o televiziune de ştiri: Digi 24. Însă în această perioadă şi ea a pierdut din publicul comercial, tot 3.000 de privitori. Pe locul şapte a venit TVR 1, televiziune pe plus şi pe acest target de audienţă, având în iunie 13.000 de telespectatori, cu 2.000 mai mulţi faţă de luna precedentă.

Locul opt aparţine tot unei televiziuni în creştere, Happy Channel, care a câştigat 1.000 de privitori în luna iunie. Astfel, programele sale au fost urmărite de 13.000 de persoane, informează paginademedia.ro.