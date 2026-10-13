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Zbor de coșmar pe ruta Australia–Italia. Pasagerii au fost mușcați de ploșnițe la bordul avionului

Zbor de coșmar pe ruta Australia–Italia. Pasagerii au fost mușcați de ploșnițe la bordul avionuluiLocuri în avion. Sursa foto. Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Mai mulți pasageri ai unui zbor operat de compania aeriană Qantas, pe ruta Perth–Roma, s-au plâns de mâncărimi și mușcături provocate de ploșnițe descoperite în cabina aeronavei. După aterizarea în Italia, avionul a fost retras temporar din serviciu pentru o operațiune de curățare, iar cursa de întoarcere spre Australia a fost anulată.

Pasagerii au descoperit ploșnițe în cabina avionului

Călătoria dintre Australia și Italia s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru mai mulți pasageri ai zborului Qantas QF5, care a plecat din Perth cu destinația Roma. Vineri, călătorii au început să acuze mâncărimi și să observe mușcături, iar cauza ar fi fost ploșnițele identificate în partea din față a cabinei economice.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian Australia, incidentul a determinat echipajul să ia măsuri pentru a-i ajuta pe pasagerii afectați. Membrii echipajului au distribuit antihistaminice, urmând recomandările medicale primite.

Situația ar fi devenit mai dificilă pe parcursul călătoriei, deoarece, potrivit The Sydney Morning Herald, citat de publicația franceză Le Figaro, rezervele de medicamente s-au epuizat înainte de aterizare, deși mai erau câteva ore de zbor.

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ploșnițe

ploșnițe. Sursa foto: Freepik

Qantas a anulat zborul de întoarcere spre Australia

După sosirea pe aeroportul Roma-Fiumicino, compania Qantas a retras aeronava din serviciu pentru ca echipele de mentenanță să poată efectua o curățare amănunțită.

Măsura a dus și la anularea zborului QF6, programat pentru sâmbătă, 10 octombrie, pe ruta Roma–Perth. Compania aeriană și-a cerut scuze față de pasageri și a invocat „o problemă identificată cu un număr mic de locuri la clasa economică”.

Călătorii afectați de anulare au primit cazare și au fost repartizați pe alte zboruri, în termen de 48 de ore de la ora inițială a plecării.

Specialiștii spun că ploșnițele ar fi putut ajunge în avion prin bagaje

Incidentul ridică întrebări despre modul în care insectele au ajuns în cabina aeronavei. Michelle Power, profesoară de parazitologie la Universitatea Macquarie, a declarat pentru The Guardian că ploșnițele ar fi putut fi transportate de un pasager, în haine sau în bagaje.

Originea exactă a insectelor nu poate fi însă stabilită cu certitudine.

Ploșnițele se pot ascunde în spații greu accesibile, inclusiv în cusăturile tapițeriei și în crăpăturile scaunelor. Stephen Doggett, expert australian în aceste insecte, a luat în calcul și posibilitatea ca ele să fi fost prezente în aeronavă o perioadă mai lungă, fără să fie observate.

Deși astfel de incidente sunt rare în aviație, eliminarea ploșnițelor poate fi dificilă. Insectele prezintă rezistență la numeroase insecticide, iar unele tratamente pot deteriora materialele folosite la interiorul aeronavelor.

Compania Qantas susține că aeronavele sunt curățate periodic

Qantas a transmis că aeronavele sale sunt supuse unor operațiuni regulate de curățare și dezinfecție, efectuate la intervale de aproximativ 50 de zile.

Totuși, aceste proceduri de întreținere nu reprezintă neapărat un tratament special conceput pentru eliminarea ploșnițelor. În cazul unor infestări, intervențiile pot necesita măsuri suplimentare, adaptate spațiilor și materialelor afectate.

Incidentul readuce în discuție dificultățile legate de identificarea și eliminarea acestor insecte în spațiile utilizate de numeroși călători.

Asociația pentru protecția consumatorilor cere despăgubiri

Cazul a atras atenția și în Italia, unde organizația pentru protecția consumatorilor Sportello dei Diritti a solicitat despăgubiri pentru pasagerii afectați.

Președintele organizației, Giovanni D’Agata, a descris incidentul drept „inacceptabil” și i-a sfătuit pe călători să păstreze documentele care ar putea susține eventualele solicitări de compensare.

Printre acestea se numără biletele de avion, chitanțele pentru cheltuielile suplimentare și eventualele documente medicale obținute după incident.

Anularea zborului și disconfortul provocat de ploșnițe au transformat o cursă intercontinentală într-o experiență dificilă pentru pasageri, iar solicitările de despăgubire ar putea clarifica modul în care compania va gestiona consecințele incidentului.

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