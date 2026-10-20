Bolojan acuză, ce răspunde PSD? Mihai Tudose, întrebări incomode

Bruxelles-ul e cu noi sau ne lasă să ne spălăm rufele în familie? Politicienii își împart puterea, cine plătește factura? Jurnalistul Mirel Curea pornește tirul întrebărilor, Mihai Tudose este invitat să răspundă fără ocolișuri. Bolojan acuză, PSD negociază, iar românii așteaptă să afle ce urmează pentru salarii, pensii, taxe și facturi.

Ce schimbă Guvernul Niculescu și cine răspunde dacă promisiunile rămân pe hârtie? Poate PSD să bată palma cu AUR? Cât mai putem negocia din PNRR și ce obține România din SAFE? La Bruxelles avem un cuvânt de spus sau doar o listă de obligații? O discuție despre putere, bani și nota de plată care ajunge la cetățean.

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