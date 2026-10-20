Cronica unui colaps anunțat: Aplicarea „Schemei lui Bezmenov” în România

În 1984, acest defector KGB dezvăluia lumii strategia sovietică de „subversiune ideologică”. Bezmenov a explicat clar că războiul modern nu se mai dă neapărat pe spionaj clasic sau tancuri, ci pe modificarea percepției asupra realității. Scopul? Destabilizarea unei națiuni din interior, făcând-o să se autodistrugă. Totul, în patru pași. Prima fază este Demoralizarea.

Durează între 15 și 20 de ani, adică timpul biologic necesar pentru a educa și a deforma o întreagă generație. Rețeta e simplă: ataci mass-media, școala, biserica și cultura, până când schimbi complet sistemul de valori al societății. Rezultatul e de-a dreptul înfiorător. Bezmenov spunea că, odată demoralizați, oamenii refuză să mai creadă adevărul evident.

Poți să le pui dovezile direct sub nas; nu le vor vedea. Demolarea armăturii statului Urmează Destabilizarea, un proces mai rapid, de vreo 2 până la 5 ani. Aici se lovește direct în armătura statului: economie, relații externe, apărare. Se cultivă artificial conflictele sociale, iar polarizarea politică e împinsă la extrem.

Un glonț pentru prim-ministru! Masonul pe care nu l-au doborât nici cuțitele, nici revolverele Un glonț pentru prim-ministru! Masonul pe care nu l-au doborât nici cuțitele, nici revolverele Impozite duble pe locuințe pentru unii români. Ce poți să faci Impozite duble pe locuințe pentru unii români. Ce poți să faci Apoi, ritmul devine amețitor.

Se intră în faza de Criză, care durează doar câteva săptămâni. Societatea este împinsă violent spre colaps printr-un șoc major - politic sau economic - care instalează panica generală și haosul. Două generații deja înghițite Ultimul pas? Normalizarea. O perioadă nedeterminată în care populația, pur și simplu epuizată de frică și lipsuri, acceptă resemnată orice lider autoritar care promite că face ordine.

E o capcană perfectă. De altfel, în faza asta, activiștii radicali și „idioții utili” care au ajutat la dărâmarea vechiului sistem sunt primii eliminați, pentru că devin martori incomozi pentru noul regim.