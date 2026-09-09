Un miros persistent în casa scării, în subsol sau în apartament poate indica probleme ale instalațiilor, infiltrații de apă ori ventilație necorespunzătoare, nu doar deșeuri depozitate necorespunzător, potrivit Agenției pentru Mediu SUA. În unele situații, sursa poate fi o scurgere uscată, o conductă deteriorată sau umezeala acumulată în spații greu accesibile.

Identificarea cauzei este importantă atât pentru confortul locatarilor, cât și pentru prevenirea unor probleme mai serioase. Ghidurile pentru calitatea aerului interior recomandă verificarea surselor de miros, a instalațiilor și a sistemelor de ventilație, mai ales atunci când problema persistă.

Mirosul asemănător celui de canalizare poate apărea atunci când o gură de scurgere nu mai are suficientă apă în sifonul de pardoseală. Acesta funcționează ca o barieră împotriva gazelor din conducte, iar evaporarea apei poate permite pătrunderea mirosurilor în clădire.

Problemele pot apărea și din cauza unor conducte fisurate, a unor îmbinări defecte sau a unui sistem de ventilație al canalizării care nu funcționează corespunzător. În clădirile cu mai multe apartamente, mirosul poate fi răspândit prin spațiile tehnice și prin sistemele de ventilație.

Un miros persistent de umezeală sau de mucegai poate fi un indiciu că există o zonă umedă în care s-a dezvoltat mucegai. Sursa nu este întotdeauna vizibilă: poate fi în spatele unui perete, sub pardoseală, în subsol sau în apropierea unei conducte care pierde apă.

Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite recomandă investigarea mirosurilor de mucegai și identificarea sursei de umezeală. Repararea infiltrațiilor și uscarea zonelor afectate sunt măsuri esențiale pentru limitarea dezvoltării mucegaiului.

Într-un bloc, mirosurile pot proveni din spațiile comune, din camerele tehnice sau din zonele în care sunt amplasate conducte de apă, canalizare ori încălzire. O verificare vizuală a instalațiilor poate ajuta la identificarea unor scurgeri, fisuri sau componente deteriorate.

Ghidurile pentru clădiri rezidențiale recomandă acordarea unei atenții speciale spațiilor de la subsol, camerelor tehnice și zonelor în care se află conductele de evacuare și ventilație.

Un miros care apare în mai multe apartamente sau pe mai multe etaje poate avea legătură cu circulația aerului. Sistemele de ventilație pot transporta mirosuri dintr-o zonă a clădirii în alta, mai ales atunci când există surse de contaminare în spații tehnice sau în apropierea prizelor de aer.

Calitatea aerului interior depinde și de schimbul de aer. Atunci când ventilația este insuficientă, poluanții și mirosurile se pot acumula. În alte situații, o ventilație defectuoasă poate permite pătrunderea aerului din zone nedorite.

Nu toate mirosurile neplăcute sunt organice. Vopselele, solvenții, adezivii și alte produse utilizate în renovări pot elibera compuși organici volatili, care contribuie la disconfortul olfactiv și pot afecta calitatea aerului interior.

Dacă mirosul apare după lucrări de renovare, este util să fie identificată sursa și să fie asigurată ventilarea corespunzătoare a spațiului.

Primul pas este identificarea zonei în care mirosul este cel mai puternic și observarea momentului în care apare. Dacă problema se repetă, este recomandată sesizarea administratorului sau a asociației de proprietari, pentru verificarea instalațiilor comune.

În cazul unui miros de canalizare, trebuie verificate sifoanele, conductele și sistemul de ventilație. Dacă mirosul este de mucegai, trebuie căutate surse de umezeală, infiltrații sau zone în care apa se acumulează.

Odorizantele pot masca temporar problema, dar nu înlocuiesc identificarea și remedierea cauzei.

Un miros puternic și persistent de canalizare, mai ales dacă este însoțit de simptome precum iritații, amețeli sau dificultăți de respirație, nu trebuie ignorat. Unele gaze provenite din canalizare pot avea efecte asupra sănătății în concentrații ridicate.

În astfel de situații, este recomandată aerisirea spațiului, evitarea expunerii prelungite și solicitarea unei verificări tehnice. Dacă există suspiciunea unei scurgeri de gaz combustibil, trebuie contactat imediat serviciul de urgență corespunzător, fără a încerca identificarea sursei prin aprinderea unei flăcări.