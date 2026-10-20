Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a devenit subiectul unor speculații privind starea sa de sănătate, după ce pe rețelele sociale au circulat afirmații potrivit cărora ar fi suferit o hemoragie cerebrală și ar fi intrat în comă, potrivit The Statesman. Informațiile nu au fost confirmate oficial, iar presa specializată în Coreea de Nord a relatat, pe 20 octombrie 2026, că liderul a participat la un eveniment public.

Potrivit publicației NK News, presa de stat nord-coreeană a prezentat imagini cu Kim Jong Un la o expoziție națională de îmbrăcăminte și încălțăminte, organizată cu o zi înainte. Apariția sa publică reprezintă un element important în evaluarea zvonurilor, însă nu oferă informații medicale independente despre starea sa de sănătate.

Zvonurile au început să se răspândească pe platforma X, unde mai multe conturi au susținut că liderul nord-coreean ar fi suferit o urgență medicală gravă. Ulterior, au apărut afirmații potrivit cărora acesta ar fi fost transportat la Beijing pentru tratament și ar fi murit în China.

Publicația NK News precizează că aceste afirmații au circulat fără dovezi verificabile. Nu au fost prezentate documente medicale sau confirmări independente care să demonstreze că Kim Jong Un a suferit o hemoragie cerebrală, că a intrat în comă ori că a fost internat într-un spital din China.

Prin urmare, informațiile despre o eventuală deteriorare gravă a stării sale de sănătate trebuie tratate cu prudență. În lipsa unor confirmări credibile, nu există suficiente date pentru a stabili dacă liderul nord-coreean se confruntă cu o problemă medicală acută.

Potrivit presei de stat nord-coreene, Kim Jong Un a vizitat luni, 19 octombrie, o expoziție națională de îmbrăcăminte și încălțăminte. La eveniment au participat și soția sa, Ri Sol Ju, și fiica sa, Kim Ju Ae.

Imaginile publicate ulterior îl prezintă inspectând produsele expuse. Evenimentul a avut loc în contextul în care zvonurile despre presupusa sa incapacitate medicală se răspândeau pe internet.

Apariția publică reprezintă un indiciu relevant privind activitatea sa recentă, dar nu permite evaluarea stării sale medicale. Autoritățile nord-coreene nu au publicat un raport medical care să clarifice aceste speculații.

Coreea de Nord oferă puține informații independente despre sănătatea liderului său. În aceste condiții, perioadele în care Kim Jong Un nu apare în public generează frecvent speculații despre posibile probleme medicale și despre continuitatea conducerii țării.

Un episod similar s-a produs în 2020, când absența sa de la evenimente publice a alimentat zvonuri despre o posibilă intervenție cardiovasculară și chiar despre moartea sa. Ulterior, liderul a reapărut în public, iar afirmațiile privind decesul său nu s-au confirmat.

Secretomania autorităților face dificilă verificarea rapidă a informațiilor, însă lipsa datelor oficiale nu reprezintă, în sine, o dovadă a existenței unei urgențe medicale.

La 20 octombrie 2026, informațiile publice disponibile nu confirmă că Kim Jong Un ar fi suferit o hemoragie cerebrală, ar fi intrat în comă sau ar fi murit. Dimpotrivă, presa de stat nord-coreeană a relatat despre participarea sa la un eveniment public recent.

Totuși, această apariție nu echivalează cu o confirmare medicală a stării sale de sănătate. În absența unor informații independente, orice diagnostic atribuit liderului nord-coreean ar fi speculativ.