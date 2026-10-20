Republica Moldova. Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență, mai are de așteptat până când instanța supremă îi va examina recursul. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins solicitarea avocatului său de a grăbi procedurile și de a stabili o ședință de judecată în cel mult 30 de zile.

Apărarea reclamase că trecuse un an de la depunerea recursului. Judecătorii au motivat însă că nu există circumstanțe excepționale care să justifice examinarea dosarului înaintea altor cauze. Încheierea a fost pronunțată pe 15 octombrie 2026. Instanța a invocat deficitul de judecători și volumul mare de dosare aflate pe rol.

Iulian Rusanovschi, avocatul lui Iurie Roșca, a solicitat urgentarea examinării recursului. De asemenea și stabilirea unei ședințe în termen de 30 de zile. Apărarea a argumentat că durata procedurilor și lipsa unui termen de judecată nu corespund exigențelor privind examinarea cauzelor într-un termen rezonabil.

CSJ a precizat că dosarul se referă la o infracțiune de corupție și intră în categoria cauzelor care trebuie examinate cu prioritate. Instanța a considerat însă că acest lucru nu justifică automat scoaterea dosarului din ordinea obișnuită.

„Cererea de accelerare nu face referire la situații excepționale care ar justifica tratarea cauzei în afara rândului”, se arată în încheiere.

Pentru a explica refuzul, judecătorii au invocat dificultățile cu care se confruntă Curtea Supremă. Din cele 20 de funcții de judecător prevăzute, doar 11 sunt ocupate. Pe rolul instanței se află aproximativ 8.200 de cauze, dintre care circa 3.000 sunt dosare penale.

Potrivit CSJ, admiterea cererii ar putea întârzia examinarea altor recursuri. Totodată ar crea un tratament diferențiat față de persoanele care nu au solicitat accelerarea propriilor dosare.

Instanța a mai precizat că examinarea cauzelor urgente înregistrate în 2025 ar urma să înceapă în lunile următoare. În cazul lui Roșca, judecătorii au subliniat că acesta nu se află în detenție și că nu există riscul expirării termenului de prescripție.

În august 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Iurie Roșca la șase ani de închisoare pentru trafic de influență. Instanța a dispus și confiscarea a 227.000 de dolari.

În septembrie 2025, Curtea de Apel Centru a admis apelurile apărătorilor, a casat sentința în latura penală și a pronunțat o nouă decizie. Pedeapsa a fost redusă la patru ani de închisoare.

Avocatul a depus recurs la Curtea Supremă pe 6 octombrie 2025, solicitând achitarea clientului său. Dosarul a ajuns la instanța supremă pe 12 noiembrie 2025. Recursul nu a fost încă examinat.

Potrivit faptelor reținute de prima instanță, în decembrie 2009, Roșca ar fi pretins de la Alexei Damaschin, administrator și fondator al firmei SRL Invizibil, echivalentul a 17,4 milioane de lei.

În schimbul banilor, fostul lider al Partidului Popular Creștin Democrat s-ar fi angajat să îl influențeze pe Ion Muruianu, președintele de atunci al Curții Supreme de Justiție, pentru a obține admiterea unui recurs într-un litigiu comercial.

Conform hotărârii, Roșca ar fi primit inițial 117.000 de dolari. În martie 2010, după ce recursul firmei a fost respins, ar fi pretins încă 110.000 de dolari. Potrivit acuzațiilor examinate de instanță, a doua sumă ar fi fost primită în martie 2011.