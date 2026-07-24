Producătorul de baterii VARTA intră în insolvență

Producătorul german de baterii VARTA a anunțat vineri că a depus o cerere de insolvență preliminară în regim de autoadministrare, pe fondul problemelor financiare și al scăderii comenzilor. Procedura vizează atât compania-mamă din Ellwangen, cât și subsidiarele grupului, care are aproximativ 3.260 de angajați. Potrivit wiwo.de, prin cererea depusă, compania încearcă să-și asigure continuarea activității și să găsească o soluție pentru stabilizarea situației economice.

VARTA a indicat printre principalele cauze ale crizei deteriorarea condițiilor de pe piață, reducerea cererii, evoluția nefavorabilă a cursului de schimb și retragerea unui client strategic din parteneriatul cu producătorul german.

Decizia a apărut după informațiile potrivit cărora un investitor important urmărește separarea afacerilor grupului din domeniul bateriilor. Grupul ad-hoc al creditorilor, din care fac parte Deutsche Bank și investitorii financiari RBC BlueBay, Blantyre și Whitebox, și-a justificat demersurile prin situația financiară dificilă a companiei.

VARTA are nevoie urgentă de finanțări de ordinul milioanelor de euro pentru a-și putea continua activitatea. Compania are aproximativ 3.260 de salariați, o mare parte dintre aceștia lucrând la sediul din Ellwangen, în sudul Germaniei.

Cele mai recente rezultate financiare publicate de VARTA sunt cele din 2024. Compania a raportat atunci vânzări de aproximativ 793 de milioane de euro și pierderi de 64,5 milioane de euro. Pe lângă bateriile clasice, grupul produce microbaterii pentru aparate auditive și sisteme destinate stocării energiei.

Problemele actuale au apărut la aproximativ 16 luni după o operațiune de salvare în urma căreia Porsche și investitorul Michael Tojner au adus capital în companie. În cadrul acelei restructurări, acționarii existenți nu au mai primit nimic, iar VARTA a fost retrasă de la tranzacționarea bursieră.

Istoria VARTA începe în anul 1887, când Adolph Müller a înființat la Hagen „Fabrica de Acumulatoare Tudor's Systems Büsche & Müller”. În 1890, compania a devenit Accumulatoren-Fabrik AG, cunoscută sub prescurtarea AFA. Printre clienții săi s-au numărat Siemens și AEG.

Bateriile produse de companie au fost folosite pentru alimentarea tramvaielor și pornirea automobilelor. În 1896, acestea au ajuns inclusiv într-o expediție la Polul Nord. Până în 1912, aproximativ 4.000 de persoane lucrau pentru compania care avea să devină ulterior VARTA.

În 1962, AFA și-a schimbat denumirea în VARTA AG. Numele provine din expresia germană „Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren”, care se referă la distribuirea, încărcarea și repararea acumulatoarelor portabile.

În 1969, bateriile produse de VARTA au fost folosite într-o misiune pe Lună. Dezvoltarea companiei nu a continuat însă în același ritm. La începutul anilor 2000, grupul a trecut printr-o primă destrămare.

Diviziile care produceau baterii auto și baterii de uz casnic au fost vândute. În cadrul companiei au rămas afacerile legate de microbaterii și de produsele pentru aparate auditive.

Revenirea VARTA a fost susținută ulterior de dezvoltarea unei baterii puțin mai mari decât un nasture.

Celulele CoinPower produse de VARTA au fost utilizate în căștile AirPods ale Apple. Succesul acestora a ajutat compania să revină pe piață. În 2017, VARTA a fost listată la bursă, iar prețul acțiunilor a crescut ulterior de la 17,50 de euro la peste 180 de euro.

În 2021, veniturile grupului au depășit pragul de 900 de milioane de euro. O parte importantă a succesului depindea însă de bateriile destinate căștilor și de comenzile primite de la Apple.

VARTA și-a extins considerabil capacitatea de producție, însă comenzile au început să scadă. În același timp, concurenții din Asia și-au consolidat poziția pe piață.

În 2022, veniturile obținute din gama CoinPower au scăzut cu 47%. La fabrica din Nördlingen a fost introdus programul redus de lucru, în timp ce dezvoltarea unor baterii noi pentru automobile și sisteme de stocare a energiei necesita investiții importante.

În 2024, compania a trecut prin operațiunea de salvare și restructurare financiară. La aproximativ 16 luni după acel moment, Apple a încheiat parteneriatul cu producătorul german.

Fabrica din Nördlingen a fost închisă, iar aproximativ 350 de locuri de muncă au fost desființate. În prezent, compania se confruntă din nou cu lipsa fondurilor și cu posibilitatea unei noi separări a activităților, la peste două decenii după prima destrămare a grupului.