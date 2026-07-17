Guvernul este așteptat să instituie un mecanism național care să permită menținerea locurilor de muncă în perioadele de reducere temporară a activității economice, solicită organizațiile reprezentative din turism și HORECA. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului demis Ilie Bolojan, reprezentanții Asociației Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) arată că industria traversează o perioadă dificilă, iar pentru turismul intern este estimată o reducere de aproximativ 30% a activității în 2026, după modificarea sistemului voucherelor de vacanță.

Potrivit organizației, un astfel de mecanism ar trebui să poată fi activat rapid atunci când anumite sectoare economice sunt afectate și ar putea include măsuri precum programe de tip Kurzarbeit, credite fiscale pentru păstrarea locurilor de muncă, facilități fiscale temporare sau scheme de sprijin pentru formarea profesională.

Reprezentanții asociației susțin că România are nevoie de un cadru legal și instituțional care să permită intervenții rapide înainte ca dificultățile economice temporare să se transforme în probleme sociale de durată.

„Considerăm că România are nevoie de un mecanism permanent, predictibil şi flexibil, care să poată fi activat atunci când indicatorii economici arată că unul sau mai multe sectoare traversează o perioadă de dificultate temporară”, spune Cristian Bărhălescu, preşedintele ANAT.

Organizația arată că demersul nu reprezintă o listă de revendicări, ci o invitație la dialog între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali.

„Această scrisoare deschisă nu este o listă de revendicări şi nici o solicitare adresată exclusiv în numele industriei turismului. Este o invitaţie la dialog. Credem că obiectivul comun al statului, al mediului de afaceri şi al partenerilor sociali trebuie să fie acelaşi: protejarea oamenilor, a locurilor de muncă şi a capacităţii economiei româneşti de a traversa perioadele dificile cu costuri sociale cât mai reduse”, se arată în document.

Asociația afirmă că sectorul turistic se confruntă deja cu efectele încetinirii economice și ale modificărilor din politica publică.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în primele luni din 2026 numărul turiștilor cazați în structurile de primire a scăzut cu 6,1% față de aceeași perioadă din anul precedent, iar în aprilie numărul înnoptărilor a fost mai mic cu 11,6%.

ANAT arată că tendința descendentă a început încă din 2025, înaintea adoptării celor mai recente măsuri fiscale.

Potrivit organizației, modificarea sistemului voucherelor de vacanță a avut un impact important asupra pieței.

„Operatorii din industrie estimează că, în cazul turismului intern, reducerea volumelor se apropie de 30%, efect resimţit în special după modificarea sistemului voucherelor de vacanţă”, se precizează în document.

Potrivit datelor centralizate de ANAT pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor, valoarea decontărilor voucherelor de vacanță s-a redus cu 61,5% în primele cinci luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, de la aproximativ 557 de milioane de lei la 214,5 milioane de lei.

Potrivit sursei, cel mai mare declin, de peste 70%, a fost înregistrat în luna mai. Totodată, valoarea voucherelor de vacanță achiziționate de angajatori a scăzut cu 8,8%, ceea ce, potrivit ANAT, confirmă că modificarea mecanismului produce efecte semnificative asupra pieței turistice.

Reprezentanții industriei avertizează că inflația maschează parțial scăderea activității, întrucât reducerea numărului de servicii turistice vândute este mai mare decât o arată evoluția cifrei de afaceri.

Asociația atrage atenția că lipsa unor instrumente care să permită păstrarea angajaților în perioadele de activitate redusă determină tot mai mulți lucrători să plece în străinătate.

Totodată, reprezentanții industriei avertizează că o eventuală majorare a TVA pentru serviciile turistice ar reduce competitivitatea României în raport cu alte destinații din regiune și ar afecta investițiile într-un sector deja aflat sub presiune.

Organizația menționează că nu contestă necesitatea măsurilor de consolidare fiscal-bugetară, însă consideră că acestea trebuie însoțite de instrumente care să reducă impactul asupra economiei și ocupării forței de muncă.

„Considerăm însă că orice intervenţie majoră în economie trebuie însoţită de o evaluare continuă a efectelor pe care le produce şi, atunci când acestea afectează activitatea economică şi ocuparea forţei de muncă, de instrumente capabile să atenueze aceste consecinţe”, se arată în document.

ANAT mai arată că prognozele economice pentru 2026 au fost revizuite în scădere, iar estimările indică o contracție a PIB de 0,1%, pe fondul consolidării fiscale, al încetinirii consumului și al climatului de incertitudine economică. Organizația consideră că provocarea nu este doar reducerea deficitului bugetar, ci și limitarea efectelor acestor măsuri asupra economiei reale și a pieței muncii.