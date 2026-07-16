În plin sezon estival, proprietarii hotelurilor, restaurantelor și teraselor de pe litoral se confruntă cu un deficit mare de personal. În ciuda numărului ridicat de turiști, mulți spun că întâmpină dificultăți în ocuparea posturilor necesare pentru desfășurarea activității. Platformele de recrutare și grupurile de Facebook dedicate anga sunt pline de anunțuri de m angajare în această perioadă.

Patronii de pe litoral caută cameriste, barmani, ospătari, ajutori de bucătar sau personal pentru spălat vase. În încercarea de a atrage candidați, mulți oferă pachete care includ cazare și masă gratuite, pe lângă salariu și alte beneficii.

Cu toate acestea, mulți spun că numărul celor interesați este mult mai mic decât în anii trecuți. Dacă în trecut sezonul estival atrăgea numeroși tineri dornici să câștige bani pe perioada verii, în prezent interesul pentru astfel de locuri de muncă a scăzut considerabil.

Pentru a face față lipsei de personal, numeroși patroni din acest sector au adus muncitori din Nepal sau Sri Lanka. Reprezentanții industriei spun că deficitul de forță de muncă a devenit o problemă constantă, iar recrutarea personalului pentru sezonul estival este tot mai dificilă de la un an la altul.

Conform anunțurilor publicate pe platformele online de recrutare, salariul pentru postul de cameristă variază între 3.500 și 4.500 de lei net pe lună. În unele hoteluri, remunerația poate ajunge la aproximativ 5.500 de lei, în funcție de experiență și de responsabilitățile postului.

Majoritatea angajatorilor includ în ofertă și cazare gratuită, iar în multe cazuri asigură și masa pe durata sezonului estival.

În cazul barmanilor, salariile pornesc, de regulă, de la aproximativ 5.000 de lei pe lună, la care se pot adăuga bacșișurile. Conform anunțurilor publicate pe platformele online de recrutare, bucătarii se numără printre cei mai bine plătiți angajați de pe litoral. Salariile pot ajunge și la 9.000 de lei net pe lună, în funcție de experiență, calificare și responsabilitățile postului.