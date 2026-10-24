Viorel Păunescu, cel care a condus clubul Steaua București în perioada 1998-2003, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Fostul oficial al formației roș-albastre a avut apariții extrem de rare în spațiul public în ultimii ani, confruntându-se cu grave probleme medicale.

Fostul președinte din Ghencea purta de o perioadă lungă de timp o luptă grea cu o afecțiune necruțătoare, boala Alzheimer. Pe lângă această suferință, fostul conducător a întâmpinat în trecut și alte dificultăți de sănătate, trecând prin complicațiile provocate de cinci hernii, detaliu pe care îl mărturisise într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani. În ultima parte a vieții, acesta a fost vizitat periodic de Victor Pițurcă, fostul tehnician al echipei din perioada în care Păunescu se afla la cârma clubului, conform gsp.ro.

Originar din localitatea Fărcășești, Viorel Păunescu a avut o legătură strânsă cu sportul încă din tinerețe, practicând handbal în 11. În decursul anilor '50 și '60, el a îmbrăcat tricoul ambelor mari rivale din Capitală, Steaua și Dinamo, reușind totodată să bifeze selecții și în echipa națională a României la această disciplină.

Cariera sa administrativă la cârma echipei de fotbal a început în anul 1998, când a preluat formația de la Ministerul Apărării Naționale și a pus bazele asociației non-profit AFC Steaua. Ulterior, sub conducerea sa, dreptul de participare în prima ligă a fost cedat către entitatea comercială Fotbal Club Steaua București SA, societate controlată de Gigi Becali.

În anul 2023, fostul oficial a făcut câteva clarificări legate de momentul schimbării de acționariat și despre modul în care privește situația palmaresului:

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”.

Declarațiile sale vin în contextul în care instanțele supreme au tranșat o parte din disputa pentru patrimoniul istoric al clubului. Conform deciziei emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, CSA Steaua deține palmaresul istoric realizat între anii 1947 și 1998. În schimb, intervalul cuprins între 1998 și 2003, perioadă exactă în care clubul a fost condus de Viorel Păunescu, nu a fost atribuit prin hotărâre judecătorească nici grupării din eșalonul secund și nici societății FCSB.