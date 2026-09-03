Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat o schimbare majoră de abordare în privința sprijinului militar acordat partenerilor internaționali. Liderul de la Casa Albă a declarat că va solicita statelor europene să ramburseze Statelor Unite contravaloarea munițiilor și a ajutorului militar trimis anterior Ucrainei. În plus, Trump a sugerat o suspendare temporară a vânzărilor de armament către țările aliate, conform datelor transmise de Reuters.

Reacția președintelui american vine pe fondul criticilor privind reducerea stocurilor naționale de muniție, cauzată de sprijinul acordat Kievului și de desfășurarea conflictului din Iran. Trump a subliniat că Washingtonul își va concentra resursele pe refacerea propriilor rezerve înainte de a relua livrările externe.

Președintele american a folosit platformele sociale pentru a explica motivele din spatele deciziei sale, punctând faptul că producția internă de muniție este în plin proces de intensificare.

„Le păstrăm pentru noi, SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliaţi vor reîncepe în curând”, a scris Trump.

Liderul american a criticat dur deciziile luate de fosta administrație democrată condusă de Joe Biden, susținând că partenerii europeni ar fi trebuit să își asume costurile financiare încă de la începutul conflictului din regiune.

„S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei şi NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit - dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere aceşti bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a adăugat el.

Decizia de reevaluare a livrărilor vine la un an după ce Statele Unite și NATO au creat inițiativa „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, un cadru prin care țările europene finanțează achiziția de armament american destinat armatei ucrainene. Cu toate acestea, operațiunile recente au pus o presiune uriașă pe resursele Pentagonului. Armata americană a consumat o parte importantă din stocul de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune în timpul confruntărilor cu Iranul, ridicând semne de întrebare legate de capacitatea de reacție în viitoarele crize.

În plan intern, evoluția ambelor conflicte și impactul lor economic pot influența decisiv șansele partidului republican de a păstra controlul asupra Congresului SUA la viitoarele alegeri.

Tensiunile geopolitice au avut un efect imediat asupra piețelor financiare și energetice. Prețurile petrolului au atins noi niveluri maxime, stimulate de atacurile americane din Iran și de noile avertismente emise de Israel la adresa Teheranului. Blocarea navelor în Strâmtoarea Ormuz a readus în prim-plan riscul unor întreruperi majore în aprovizionarea globală.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că valul actual de scumpiri este cauzat de suprapunerea crizelor din Orientul Mijlociu și Europa de Est, amintind de ultimele operațiuni ale armatei ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia.

„Trecem în acest moment printr-un şoc energetic datorat atât războiului din Ucraina – pentru că, după cum ştiţi, Ucraina a decis că vrea să distrugă activele energetice ruseşti şi produsele rafinate, ceea ce creează o presiune ascendentă asupra preţurilor la nivel global –, cât şi conflictului din Iran”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News.