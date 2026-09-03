Vladimir Putin spune că pacea în Ucraina mai este posibilă

Vladimir Putin a declarat că vede în continuare șanse pentru negocieri privind Ucraina, dar consideră că Rusia și Ucraina trebuie să ajungă direct la un acord. Liderul rus a vorbit și despre contactele dintre cele două părți, posibilitatea unei noi mobilizări, relația cu Statele Unite și sprijinul occidental pentru Kiev, relatează Interfax și TASS.

„Există şanse? În opinia mea, da, există", a spus Putin răspunzând la întrebarea dacă mai există o perspectivă minimă pentru negocieri paşnice şi constructive privind Ucraina.

În același timp, liderul rus a afirmat că „în primul rând, Rusia şi Ucraina trebuie să ajungă la un acord între ele", potrivit Interfax. Putin a declarat că Rusia este recunoscătoare tuturor statelor care încearcă să contribuie la soluționarea conflictului din Ucraina și a menționat în acest context Statele Unite și China. Potrivit liderului de la Kremlin, cele două țări acordă constant atenție acestui subiect și încearcă să contribuie la găsirea unei soluții, în special prin mijloace pașnice.

„Preşedintele (chinez) Xi Jinping, atunci când ne întâlnim, ridică şi el în mod constant această problemă”, a dezvăluit Putin. „Totuşi, în cele din urmă, această problemă trebuie rezolvată în primul rând de ţările implicate în conflict. Adică Rusia şi Ucraina. Aceasta este abordarea corectă", a punctat şeful statului rus. „Dar suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să-şi aducă contribuţia la soluţionarea acestei chestiuni", a adăugat Putin.

Liderul rus a insistat că Moscova și Kievul trebuie să găsească o înțelegere, în timp ce celelalte state pot susține și ajuta cele două părți.

„În primul rând, Rusia şi Ucraina trebuie să ajungă la un acord între ele. Iar toate celelalte ţări sunt gata să le susţină şi să le ajute. Şi nu doar Statele Unite, ci şi ţările prezente aici”, le-a spus el participanţilor la Forumul economic de la Vladivostok.

Putin a declarat că Rusia și Ucraina continuă să păstreze contacte, în special prin intermediul serviciilor speciale.

„În ce măsură aceste (contacte) conduc la un acord de pace, mi-e greu să spun în acest moment, având în vedere declaraţiile pe care le-am auzit în ultima vreme din partea liderilor Ucrainei. Dar contactele există într-adevăr, ele continuă în ritmul actual, tot la nivelul serviciilor speciale, în primul rând", a dezvăluit Putin.

Liderul de la Kremlin a vorbit apoi despre atacurile asupra obiectivelor rusești și despre necesitatea întăririi sistemului de apărare antiaeriană.

„Atât timp cât operaţiunea militară specială este în desfăşurare, răspunsul este unul singur: consolidarea sistemului de apărare antiaeriană", a transmis liderul de la Kremlin. Putin a afirmat că și mediul de afaceri din Rusia a început să investească în protejarea propriilor întreprinderi împotriva atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei. „Companiile s-au implicat, au început să investească bani în apărarea întreprinderilor lor. Acest lucru dă deja rezultatele şi efectele necesare".

Liderul rus a mai susținut că Moscova lansează lovituri de răspuns asupra Ucrainei, "pentru a nu mai fi tentată" să provoace daune Rusiei.

Vladimir Putin a respins și informațiile privind posibilitatea unei noi mobilizări în Federația Rusă.

„Nu există în prezent un astfel de scenariu care să necesite o mobilizare", a susţinut Putin.

El a declarat că zvonurile privind o posibilă mobilizare reprezintă un atac informațional din partea adversarului, "cu intenţia de a influenţa rezultatele" alegerilor pentru Duma de Stat. Potrivit liderului rus, cetățenii ruși semnează voluntar contracte și participă la operațiunile militare, spre deosebire de situația din Ucraina, unde, potrivit afirmațiilor sale, oamenii ar fi obligați să meargă pe front.

Putin a declarat că preluarea controlului asupra navelor civile, atacurile asupra acestora și amenințările privind atacarea aeronavelor civile reprezintă o manifestare a terorismului de stat.

„Acest lucru complică, fără îndoială, posibilitatea desfăşurării negocierilor de pace bilaterale”, a punctat el.

Liderul de la Kremlin i-a acuzat apoi pe aliații occidentali ai Ucrainei că devin complici ai terorismului internațional dacă nu condamnă acțiunile atribuite Kievului.

„Cei care păstrează tăcerea, cei care nu acordă atenţie acestui lucru (capturarea navelor civile, atacurile asupra acestora şi ameninţările cu atacuri asupra aeronavelor civile), mă refer, în primul rând, la aliaţii occidentali ai Ucrainei, devin complici ai terorismului internaţional. Cum altfel? Nu se poate interpreta altfel", a spus liderul de la Kremlin.

Putin a declarat că Rusia păstrează contactele cu administrația americană și că speră ca acestea să continue.

„Suntem în contact cu administraţia americană şi suntem în contact şi în acest moment. Şi sper că aceste contacte vor continua", a spus el. „Toată lumea ştie deja despre contactele la nivelul serviciilor secrete, prin intermediul acelor reprezentanţi ai administraţiei numiţi de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru continuarea dialogului cu Rusia. Toate acestea funcţionează. Sper că, în cele din urmă, vor duce la un rezultat pozitiv", a adăugat Putin.

Liderul rus a afirmat că Moscova susține restabilirea completă a relațiilor cu Washingtonul.

„Suntem în favoarea restabilirii relaţiilor cu Statele Unite la nivel deplin, dar acest lucru nu depinde doar de noi, ci şi de partea americană", a comentat el. Putin a vorbit și despre atitudinea președintelui american Donald Trump față de relația cu Rusia. „Preşedintele Trump, din câte înţeleg, simt asta, văd, este dispus să desfăşoare o astfel de colaborare pozitivă şi constructivă", a adăugat Putin.

În timpul discursului, Putin a vorbit și despre actorul american Steven Seagal, prezent în public la Forumul Economic Oriental.

Liderul rus a afirmat că Rusia are numeroși prieteni în Statele Unite și l-a indicat pe Seagal drept unul dintre aceștia.

"El este cel mai bun ambasador al păcii, bine cunoscut în întreaga lume nu doar ca actor, ci şi ca un mare prieten al Rusiei", a spus liderul rus.