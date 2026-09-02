Statele membre NATO trebuie să rămână într-o stare de alertă maximă și să își intensifice pregătirile militare, chiar dacă un atac lansat de Rusia nu pare iminent în acest moment. Mesajul alarmant vine din partea ambasadorului american la NATO, Matt Whitaker, care a subliniat că țările aliate au obligația de a se antrena și de a investi masiv în resurse de apărare pentru a putea respinge orice agresiune neașteptată, conform USA Today.

Declarațiile vin pe fondul unor scurgeri de informații din serviciile secrete americane, publicate inițial de The Wall Street Journal, care indică faptul că Moscova ar putea încerca o incursiune terestră limitată sau un atac cibernetic masiv asupra unui stat membru NATO în următorii câțiva ani.

Aceste noi date contrazic evaluările anterioare, care sugerau că Vladimir Putin nu ar risca o confruntare directă cu NATO în timp ce conflictul din Ucraina este încă în desfășurare. Reevaluarea amenințării vine totodată într-un context internațional complex, marcat de preocupări privind disponibilitatea stocurilor de armament american.

Deși a evitat să comenteze direct pe marginea documentelor clasificate, diplomatul american a pus accentul pe urgența consolidării capacităților militare și a producției de armament.

„Nu poți prevedea ce va face Vladimir Putin sau orice alt adversar. Tot ce poți face este să fii pregătit pentru asta, să-i descurajezi și să faci ca acea mișcare să nu merite efortul lor”, a spus Whitaker. „Și cred că ne pregătim în fiecare zi pentru a împiedica acest lucru să se întâmple și, dacă totuși se întâmplă, să fim pregătiți pentru asta.”

„Ar trebui să știm că adversarul nostru a invadat Ucraina, așa că ar trebui să fim cu toții destul de lucizi”, a adăugat Whitaker.

Surse apropiate analizelor de securitate au descris reacția aliaților europeni ca fiind una de profundă surprindere. Estimările anterioare ale NATO luau în calcul o fereastră de 10-15 ani până când Rusia ar fi putut reprezenta o amenințare directă la adresa integrității teritoriale a Alianței, interval pe baza căruia au fost stabilite bugetele recente.

În prezent, deși Rusia înregistrează pierderi masive în Ucraina, presiunile exercitate de SUA și de alți parteneri vizează o accelerare accelerată a producției militare și a investițiilor de apărare.

Conform deciziilor anterioare, statele membre au convenit să aloce 5% din PIB pentru apărare până în anul 2035, dintre care cel puțin 3,5% sunt destinați exclusiv achizițiilor și capabilităților militare directe, iar restul este direcționat către infrastructura critică – drumuri, poduri și aeroporturi folosite în scop strategic.

Mesajul final al reprezentantului SUA la NATO rămâne direct și fără echivoc cu privire la viitorul securității europene.

„Trebuie să ne antrenăm de parcă ar conta cu adevărat. Trebuie să ne pregătim, trebuie să investim în capabilități”, a spus Whitaker.