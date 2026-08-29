Directorul CIA John Ratcliffe a folosit vizita sa de săptămâna aceasta la Moscova pentru a-i avertiza pe oficialii ruși să nu escaladeze conflictul cu aliații NATO ai Americii, în special Estonia, Letonia și Lituania. La baza au stat informațiile furnizate de sistemele de interceptare americane și de agenții/spionii din teren. Hai să ne aducem aminte cum a început totul în Ucraina. La sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, administrația Biden a recurs la o practică fără precedent — declasificarea strategică a informațiilor de spionaj (strategic intelligence disclosure), cunoscută informal și drept „prebuttal" (dezmințire preventivă) — pentru a avertiza public Ucraina și aliații europeni asupra iminenței invaziei ruse.

Oficiali americani au transmis presei, încă din decembrie 2021, date din surse de informații (intelligence) însoțite de imagini satelitare cu trupele ruse masate la graniță, iar în ianuarie 2022 Pentagonul a dezvăluit chiar planurile Moscovei de a pune în scenă o „false-flag operation" (operațiune sub steag fals) pentru a justifica atacul.

Analiștii au numit acest tip de acțiune și „spy and tell" — practica de a folosi informații secrete ca instrument de politică externă, o formă de „political warfare" (război politic) dusă fără a trage un glonț. Scopul nu a fost doar prevenirea războiului, ci și subminarea narativelor false ale Kremlinului și unificarea rapidă a aliaților occidentali în jurul unui răspuns comun.

Pe 4–5 august 2026, aeroportul Leipzig/Halle, unul dintre marile hub-uri europene de marfă și un punct folosit inclusiv de compania ucraineană Antonov Airlines, a devenit scena unor incidente care au ridicat imediat semne de întrebare privind securitatea infrastructurii logistice europene.

În apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov, inscripționat cu sloganul „Be Brave Like Kherson”, a fost descoperită o dronă quadcopter, de aproximativ dimensiunea unui cuptor cu microunde, care transporta circa 800 de grame de exploziv PETN.

O scurtă observație: explozibilul folosit la Leipzig a fost Semtex + PETN — aceeași combinație care a fost folosită la atentatul asupra zborului Pan Am 103, în 1988, deasupra localității Lockerbie, Scoția. Acolo au fost între 350-450g de explozibil. Important: Semtex este și un exploziv comercial folosit legal la lucrări de minerit, nu doar unul militar, deci simpla identificare a compusului nu stabilește automat originea sau vinovatul — cele două întrebări au fost adesea amestecate în presă.

În aceeași perioadă, un avion DHL, care își anulase aterizarea din cauza închiderii pistei, s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat, posibil o a doua dronă. Aeronava a suferit avarii minore și a reușit să aterizeze în siguranță la Hanovra.

Cazul a devenit și mai îngrijorător pe 14 august, când în apropierea aeroportului a fost descoperită o a treia dronă, împreună cu aproximativ 50 de grame de hexogen. Autoritățile germane investighează posibilitatea ca incidentele să facă parte din aceeași tentativă de atac.

Germania nu a acuzat oficial un stat sau o organizație. Tonul autorităților arată însă că Berlinul nu privește cazul drept un simplu incident de securitate aeroportuară.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a vorbit despre o „nouă dimensiune de pericol” și despre posibilitatea unui „atac hibrid” în care ar putea fi implicate „puteri străine”.

Potrivit informațiilor transmise Wall Street Journal, serviciile americane de informații suspectează Rusia. Cancelarul Friedrich Merz a declarat, la rândul său, că Germania va anunța în curând pe cine consideră responsabil și a avertizat că cei implicați „vor plăti”.

Moscova respinge acuzațiile. Ambasada Rusiei la Berlin a descris incidentul drept o „provocare complet fabricată”, susținând că aceasta ar servi intereselor Kievului.

Incidentul german trebuie pus în legătură cu avertismentele venite aproape simultan din Franța. Céline Berthon, directoarea DGSI — serviciul francez de securitate internă — a avertizat că Europa trebuie să ia în calcul trecerea de la operațiunile hibride relativ discrete la acțiuni mult mai directe.

Referindu-se explicit la cazul Leipzig, Berthon a declarat că descoperirea unei drone explozive care ar fi putut viza un aparat implicat în susținerea armatei ucrainene reprezintă un semnal că trebuie considerate posibile „acțiuni ostile mai directe, violente”, inclusiv pe teritoriul național francez.

Mesajul este important tocmai pentru că vine din partea serviciului responsabil de contraspionaj și securitate internă. Nu mai vorbim doar despre dezinformare, atacuri cibernetice sau operațiuni clandestine greu de atribuit, ci despre posibilitatea unor acte de sabotaj capabile să producă victime și distrugeri materiale.

În aceeași perioadă, generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării franceze, a formulat un avertisment diferit, dar complementar.

Problema identificată de Mandon este decalajul tehnologic și industrial creat de revoluția dronelor. Franța — și, implicit, o bună parte a Europei — rămâne în urmă atât în producția dronelor ieftine, cât și în dezvoltarea unor mijloace suficient de ieftine pentru combaterea atacurilor masive.

„Dronizarea este o realitate”, a avertizat generalul, arătând că, în fiecare noapte, sute de drone sunt lansate între Rusia și Ucraina. Războiul din Ucraina a schimbat astfel ecuația economică a apărării. Nu mai este suficient să dispui de sisteme sofisticate capabile să distrugă o țintă. Trebuie să poți distruge sute de ținte ieftine fără să consumi interceptoare de milioane de euro împotriva unor drone care costă doar o fracțiune din această sumă.

Cele două declarații franceze au fost făcute aproape simultan și au ajuns să fie citate împreună. Ele descriu însă două probleme diferite: Berthon vorbește despre amenințarea internă și sabotaj, Mandon despre capacitatea militară de a face față războiului dronelor.

Cazul Leipzig nu apare într-un vid. El se înscrie într-o succesiune mai largă de incidente pe care serviciile occidentale le analizează în cadrul confruntării hibride dintre Rusia și Occident.

Lista include incendii provocate prin colete, incidente similare care au afectat DHL, survolări cu drone ale unor obiective militare sensibile din Franța, Belgia și Olanda, activități suspecte în apropierea unor baze folosite de forțele americane, incursiuni ale dronelor rusești în spațiul NATO, sabotaje sau tentative de sabotaj împotriva infrastructurii militare și industriale, precum și operațiuni de dezinformare.

În această categorie intră și amenințările asupra proceselor electorale europene, cu atât mai importante cu cât Franța se apropie de alegerile prezidențiale din 2027.

Aici se află, de fapt, elementul cel mai important. Războiul hibrid riscă să treacă de la operațiuni menite să perturbe societățile europene la acțiuni capabile să producă distrugeri și victime. Leipzig poate fi privit, din această perspectivă, ca un avertisment. Dacă o dronă relativ simplă, încărcată cu explozibil, poate ajunge lângă un avion cargo implicat în logistica ucraineană, atunci infrastructura care susține Ucraina — aeroporturi, porturi, căi ferate, depozite, fabrici de armament și noduri logistice — devine ea însăși parte a câmpului de confruntare.

Iar aceasta este legătura dintre avertismentele lui Céline Berthon și Fabien Mandon: Europa trebuie să se pregătească simultan pentru drona folosită ca armă de sabotaj în interiorul propriilor frontiere și pentru roiurile de drone care au schimbat deja războiul convențional din Ucraina.

Linia dintre front și spatele frontului devine, astfel, din ce în ce mai greu de trasat.

Există o coregrafie aproape rituală a tăcerii diplomatice, iar Moscova a executat-o impecabil în cursul zilei de 25 august. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat, cu fața senină a omului care nu are absolut nimic de ascuns, că nu deține nicio informație despre un avion american aterizat la Vnukovo și că nu este programată nicio întâlnire cu oficiali americani în acea săptămână. A doua zi, aceeași voce a confirmat, fără vreo urmă de stânjeneală, exact ceea ce negase cu douăzeci și patru de ore în urmă: directorul CIA fusese, într-adevăr, la Moscova. Discuția, s-a precizat, a vizat „contacte între agenții de informații”, o formulă suficient de largă încât să nu însemne nimic și suficient de precisă încât să sugereze totul.

Ceea ce nu putea fi tăgăduit era, desigur, traiectoria unui Boeing C-17A Globemaster III, indicativ RCH4555, care a decolat de la baza Andrews, a făcut escală la Riga pe 23 august și a aterizat la Vnukovo în dimineața zilei de 25, la ora 10:04, pentru a redecola spre Letonia opt ore mai târziu. Aviația militară lasă urme pe care purtătorii de cuvânt nu le pot șterge, oricât de exersată le-ar fi dicția. Iar faptul că, în aceeași fereastră de trei zile, Kievul ar fi fost solicitat să suspende loviturile cu rază lungă asupra Moscovei, Sankt-Petersburgului și nordului Rusiei sugerează că deplasarea nu a fost una improvizată, ci una pregătită cu grijă suficientă cât să nu fie stânjenită de o explozie neoportună.

Directorii CIA nu obișnuiesc să aterizeze la Moscova. În ultimul deceniu, doar trei asemenea vizite au ajuns în spațiul public, iar fiecare dintre ele a marcat, retrospectiv, un punct de cotitură. John Brennan a mers acolo în martie 2016, cu misiunea declarată de a transmite oficialilor ruși importanța respectării angajamentelor de încetare a focului în Siria — la scurtă vreme, Moscova anunța retragerea parțială a contingentului militar de acolo. Mike Pompeo a urmat traseul în mai 2017, în plină anchetă privind ingerința rusă în alegerile americane, fără ca vreun detaliu al agendei să fie vreodată dezvăluit. William Burns a închis seria în noiembrie 2021, cu câteva luni înaintea invaziei Ucrainei, într-o misiune pe care avea să o descrie ulterior drept una dintre cele mai tulburătoare din cariera sa: a plecat de la Moscova, a povestit el, „mai alarmat decât atunci când a ajuns”, convins că Putin se hotărâse deja pentru război.

Tiparul e limpede și tocmai de aceea îngrijorător: directorul CIA nu merge la Moscova pentru curtoazie, ci pentru momente în care canalele diplomatice obișnuite s-au epuizat sau riscă să se rupă de tot. Prezența lui Ratcliffe se înscrie firesc în această genealogie a vizitelor-avertisment, cu o singură diferență de nuanță — el este, dintre toți patru, cel cu reputația cea mai belicoasă, un om ale cărui instincte politice l-au situat constant alături de secretarul de stat Marco Rubio în tabăra ”șoimilor” administrației.

Merită observat și un alt fir care leagă aceste patru episoade: niciunul nu a fost anunțat dinainte, niciunul nu a produs un comunicat comun, iar toate au fost, în cele din urmă, confirmate abia după plecarea oaspetelui american, ca și cum recunoașterea publică a contactului ar fi condiționată de garanția că acesta s-a încheiat deja. Este o formă de diplomație care se hrănește din propria invizibilitate: cu cât mai puțin se știe despre conținutul discuțiilor, cu atât mai liberi rămân cei doi interlocutori să nege, să reinterpreteze sau să exploateze ambiguitatea rezultatului în fața propriilor audiențe interne. Pentru Kremlin, o vizită „despre care nu se poate spune nimic” e, în sine, un instrument de politică internă — dovada că Washingtonul tot vine la masă, indiferent de sancțiuni și de retorică.

Absența oricărei transparențe a lăsat loc unei industrii întregi de speculații, dintre care patru par mai plauzibile decât celelalte, fără ca vreuna să le excludă pe restul.

Prima este cea a avertismentului pur și simplu. Foști oficiali ai serviciilor de informații americane au sugerat că mesajul transmis Kremlinului ar fi putut fi de o brutalitate elegantă: „știm ce puneți la cale, mai bine nu o faceți”. Contextul susține această lectură. Trupele ruse desfășurau, în aceeași perioadă, exerciții de mobilizare în regiunea Kaliningrad, testând dacă infrastructura ministerului apărării poate primi, hrăni și înarma valuri noi de recruți. Iar tabloul mai larg al sabotajului hibrid european arată o curbă în creștere abruptă: numărul incidentelor atribuite serviciilor de informații ruse aproape s-a cvadruplat între 2023 și 2024, în vreme ce atacurile confirmate împotriva infrastructurii critice europene au crescut cu peste două sute la sută în același interval.

Rețelele de infractori locali recrutați pentru a lovi fabrici de armament sunt, potrivit analiștilor occidentali, alese tocmai pentru că pagubele produse rămân sub pragul care ar declanșa articolul 5 al tratatului Atlanticului de Nord — o strategie a înțepăturii calculate, nu a loviturii deschise.

Iată câteva cazuri concrete, documentate de presa occidentală, care ilustrează exact tiparul descris: la 14–15 august 2026, un incendiu a lovit la Tallinn sediul Milrem Robotics, furnizor de roboți militari pentru Ucraina, iar trei cetățeni letoni au fost reținuți sub suspiciunea de incendiere, în timp ce autoritățile estoniene investighează implicarea rusă; cu o zi înainte, pe 13 august 2026, o explozie puternică, posibil provocată intenționat, a lovit fabrica de muniție KNDS Ammo Italy din Colleferro, lângă Roma; iar pe 10 august 2026, o altă explozie — declanșată aparent de un incendiu la un camion parcat lângă un depozit — a distrus parțial uzina bulgară EMCO, una dintre cele mai mari fabrici private de armament din țară, producătoare de proiectile de 155 mm pentru Ucraina; în Cehia, un incendiu a distrus aproape în întregime o fabrică de drone și optică termică, urmat de reținerea a patru suspecți; în Lituania, o tentativă din 2024 de a incendia o uzină din Šiauliai furnizoare de scanere cu unde radio pentru armata ucraineană s-a soldat, în ianuarie 2026, cu punerea sub acuzare a șase cetățeni — din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus — stabilind astfel oficial, pentru procurorii lituanieni, folosirea de rețele infracționale străine de către GRU; la Londra, incendierea, în martie 2024, a unui depozit din Leyton legat de o firmă ucraineană a dus la inculparea a șapte persoane pentru incendiere și infracțiuni de spionaj, dintre care una a recunoscut ulterior că a acționat în numele Rusiei; la Berlin, un incendiu izbucnit în mai 2024 la uzina concernului Diehl, producător de componente pentru sisteme de apărare antiaeriană, a fost precedat, s-a aflat ulterior, de cercetări online făcute de agenți ruși asupra protocoalelor locale de intervenție a pompierilor; iar în Polonia și Lituania, premierul polonez Donald Tusk a confirmat recent că o serie de incendii suspecte la centre comerciale au fost, la rândul lor, acte de sabotaj rusesc.

A doua ipoteză privește impasul ucrainean. Canalul de negocieri purtat până acum prin trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner părea să fi ajuns într-un punct mort, iar o vizită a șefului spionajului american ar putea semnala fie o ultimă șansă acordată Moscovei, fie deschiderea unei căi paralele de presiune. A treia provine de la Iran: la doar o zi înaintea plecării lui Ratcliffe, Departamentul Trezoreriei anunța un nou regim de sancțiuni secundare menit să izoleze economic Teheranul, iar unii analiști americani au speculat că Moscova ar fi fost invitată să înceteze sprijinul acordat regimului iranian, deși ipoteza rămâne, prin natura ei, nedovedită.

A patra ipoteză, cea a schimbului de prizonieri, se dovedește la o privire mai atentă cea mai puțin convingătoare dintre toate: singurul caz american aflat teoretic pe masă, cel al unui veteran al marinei condamnat pentru contrabandă cu arme după ce a acostat cu un iaht la Soci, nu are nici pe departe amploarea care să justifice o călătorie personală a directorului CIA, mai ales câtă vreme dialogul privind schimburile anterioare — cel din vara lui 2024, care i-a adus acasă pe corespondentul Wall Street Journal și pe veteranul Corpului de Pușcași Marini, sau cel din aprilie 2025, prin care a fost eliberată o cetățeană americano-rusă condamnată pentru o donație de cincizeci și unu de dolari către o organizație ucraineană — s-a purtat întotdeauna la distanță, prin telefon, între Ratcliffe și șeful spionajului extern rus, iar transferurile efective au avut loc pe teritoriu neutru, niciodată la Moscova.

Cele patru ipoteze nu se exclud, ci se suprapun, ceea ce spune ceva și despre natura relației americano-ruse din acest moment: nu mai există, dacă a existat vreodată, un singur dosar dominant care să justifice, de unul singur, o vizită la acest nivel. Ucraina, Iranul, sabotajul hibrid și gestiunea discretă a prizonierilor politici s-au împletit într-o singură agendă de securitate, iar directorul CIA a devenit, în absența unui proces diplomatic funcțional între cele două capitale, singurul canal suficient de flexibil încât să le poarte pe toate deodată, fără presiunea protocolară a unei întâlniri la nivel de miniștri de externe.

Ratcliffe nu este un diplomat de carieră reconvertit în spion, ci un politician texan trecut prin toate etajele aparatului de securitate națională: primar timp de opt ani, procuror federal, congresmen în comisiile de informații, apoi, pentru scurtă vreme, director al Serviciului Național de Informații, înainte de a prelua, în ianuarie 2025, conducerea CIA. Biografia sa oficială revendică o listă de operațiuni greu de ignorat: presiunea strategică asupra Chinei, eliminarea unor lideri teroriști, transformarea spațiului cosmic într-o prioritate a activității de informații. La CIA, a susținut menținerea consilierilor americani în Ucraina exact în momentul în care Pentagonul își reducea prezența, iar publicații americane au remarcat că informațiile de țintire oferite Kievului rămân, practic, singurul sprijin gratuit pe care Washingtonul continuă să-l acorde — o continuitate atribuită direct insistenței sale.

Amprenta sa se regăsește și în trei operațiuni devenite deja repere: lovitura asupra instalațiilor nucleare iraniene din vara lui 2025, capturarea președintelui venezuelean la începutul acestui an și campania ulterioară împotriva Iranului. Stilul său diplomatic urmează același tipar oriunde s-ar deplasa — o vizită la Caracas, la doar câteva zile după capturarea lui Maduro, pentru a discuta „cooperare economică” cu noua conducere interimară, apoi una la Havana, unde ar fi purtat cu sine, potrivit unor surse americane, chiar unul dintre participanții la operațiunea venezueleană, prezentat interlocutorilor cubanezi într-un mod al cărui mesaj nu avea nevoie de traducere. Diplomația lui Ratcliffe pare construită dintr-un amestec economic de amabilitate transmisă prin intermediari și amenințare purtată personal — o formulă pe care Moscova a experimentat-o acum direct.

Există, în cariera sa recentă, o coerență aproape didactică: fiecare deplasare a fost precedată de o demonstrație de forță — o lovitură militară, o capturare, un pachet de sancțiuni — și urmată de o vizită menită să transforme acea demonstrație în pârghie de negociere. Aplicată la Moscova, secvența ar sugera că exercițiile de mobilizare rusești din Kaliningrad și valul de sabotaj european nu au fost doar obiectul îngrijorării americane, ci poate chiar motivul pentru care momentul vizitei a fost ales acum, și nu cu o lună mai devreme sau mai târziu: un mesaj livrat exact atunci când puterea de a-l ignora ar fi costat cel mai mult.

Deasupra graniței nord-estice a Poloniei și a Mării Baltice, NATO a desfășurat, la 18 august 2026, un amplu pachet aerian condus de Statele Unite, estimat la 25–50 de aeronave, într-o demonstrație de forță desfășurată în imediata vecinătate a enclavei ruse Kaliningrad. Formația a reunit avioane de luptă F-35A Lightning II americane și norvegiene, F-15E Strike Eagle, F-16 și Eurofighter Typhoon, sprijinite de un E-3A Sentry AWACS al NATO pentru supravegherea și coordonarea spațiului aerian, precum și de aeronave-cisternă KC-135, A330 MRTT și KC-767, inclusiv aparate italiene, care au permis menținerea forței în aer pentru perioade îndelungate.

Elementul cel mai interesant al desfășurării a fost însă apariția avionului american de război electronic EA-37B Compass Call, aflat la prima sa misiune operațională de acest tip în apropierea Kaliningradului și destinat bruiajului, perturbării comunicațiilor și operării în mediul electromagnetic advers. În zonele adiacente au fost observate și platforme de recunoaștere și patrulare maritimă, inclusiv P-8A Poseidon. Un oficial al Comandamentului Suprem Aliat din Europa a precizat că exercițiul s-a desfășurat pe parcursul mai multor zile și a implicat inclusiv forțe terestre poloneze, alături de aviația americană și norvegiană.

Comandamentul Aerian Aliat a evitat însă să ofere un nume de cod sau detalii despre scenariul exercițiului, limitându-se să afirme că NATO își perfecționează permanent capacitățile defensive. Mesajul a fost, de fapt, transmis mai ales prin configurația forței: avioane stealth, vânători multirol, comandă aeriană, realimentare, recunoaștere și război electronic reunite într-un singur dispozitiv, la foarte mică distanță de unul dintre cele mai militarizate teritorii ale Rusiei.

Pentru un stat aflat pe flancul estic al Alianței, episodul merită citit dincolo de curiozitatea sa geopolitică imediată. Dacă miza reală a vizitei a fost, așa cum sugerează cea mai solidă dintre ipoteze, un avertisment legat de campania de sabotaj hibrid împotriva infrastructurii critice și a industriei de apărare europene, atunci mesajul transmis la Moscova privește direct și securitatea Bucureștiului: România găzduiește producție de apărare (atâta câtă mai este), tranzitează sprijin logistic pentru Ucraina și se află exact în categoria de ținte pe care rapoartele occidentale le descriu drept obiective ale unei strategii concepute să rămână, cu bună știință, sub pragul articolului 5.

Rămâne, în același timp, incertitudinea structurală a oricărui back Channel: faptul că Washingtonul și Moscova își mențin o linie directă de comunicare la nivelul serviciilor de informații poate fi, deopotrivă, un instrument de descurajare și un spațiu în care se negociază, departe de ochii aliaților europeni, aranjamente ale căror consecințe aceștia le vor afla abia ulterior. Pentru statele din estul Alianței, exercițiul de a distinge între cele două scenarii — avertisment ferm sau tranzacție tăcută — devine, an de an, mai puțin un subiect de analiză academică și mai mult o chestiune de planificare strategică propriu-zisă. Iar câtă vreme Kremlinul continuă să catalogheze aceste contacte drept „premature” pentru orice concluzie, singura certitudine rămâne cea oferită de radar: avionul a aterizat, a stat opt ore și a plecat. Restul, ca de obicei în relația americano-rusă, se va deduce din ce se va întâmpla, nu din ce s-a spus.

Din perspectiva Bucureștiului, concluzia practică nu ține atât de decodarea exactă a motivului călătoriei, cât de constatarea mai simplă că un asemenea canal există și funcționează independent de summit-urile publice, de declarațiile NATO și de calendarul politic afișat oficial. Alianța se poate lăuda cu summit-uri, comunicate și angajamente de cheltuieli pentru apărare, dar deciziile care contează cu adevărat în momentele de criză par să se ia, în continuare, în avioane fără însemne vizibile, între oameni ale căror nume apar în presă abia după ce discuția s-a încheiat. Este o lecție veche, redescoperită la fiecare ciclu de tensiune: pentru un stat de flanc, vigilența față de retorica publică trebuie completată, întotdeauna, cu atenția acordată zborurilor pe care nimeni nu vrea să le comenteze.

Post Scriptum(cu tristețe): România se declară, la fiecare summit, un „pilon al flancului estic" — o formulă rostită cu suficientă convingere încât aproape se autosusține, indiferent de ce se întâmplă de fapt pe teren. Realitatea e ceva mai puțin solemnă: găzduiește o bază aeriană, promite de un deceniu achiziții care nu ajung niciodată la timp, aplaudă exercițiile NATO desfășurate la câteva sute de kilometri mai la nord și citește despre incendiile de la fabricile de armament ale altora cu aceeași curiozitate distantă cu care citește despre vremea din Scandinavia.

Nu e o simplă spectatoare — geografia n-o lasă să fie, iar orice hartă a sabotajului hibrid o include, mai devreme sau mai târziu, în categoria țintelor plauzibile (vezi zecile de drone unele de cercetare altele de testare unele deviate de războiul electronic și de ce nu poate unele răuvoitoare)— dar nici actor în sensul deplin al cuvântului, cel care participă la deciziile care contează, nu doar la comunicatele care le urmează. Bucureștiul stă, de fapt, exact acolo unde stă în majoritatea crizelor din ultimele trei decenii: suficient de aproape de scenă încât să simtă vibrația exploziilor, dar suficient de departe de culise încât să afle regia abia din presa occidentală — un loc în care se poate lăuda liniștit cu rolul de flanc estic, fără riscul enervant de a fi întrebată vreodată ce anume face cu el.

O parte din presa românească, la rândul ei, participă la acest joc al distanței confortabile: relatează fiecare vizită americană la Moscova, fiecare exercițiu NATO de lângă Kaliningrad și fiecare explozie la o fabrică europeană de armament cu titluri alarmante traduse grăbit din agenții străine, dar rareori se oprește să întrebe ce înseamnă, concret, aceeași rețetă aplicată la câteva sute de kilometri mai spre sud — la Bumbești-Jiu, la Cugir sau la Mihail Kogălniceanu.

E o acoperire mediatică de spectator la meciul altcuiva: entuziastă când e vorba de analiza „marilor puteri", tăcută sau superficială când vine vorba de propria vulnerabilitate industrială. Rezultatul e un public bine informat despre sabotajele din Estonia și Bulgaria și aproape complet neinformat despre cât de pregătită — sau nu — e propria infrastructură de apărare să reziste unui scenariu identic. Ironia flancului estic nu se joacă doar în sălile de comandă de la Bruxelles, ci și în redacții: România citește despre riscul ei ca despre riscul altcuiva.