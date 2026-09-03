O schimbare importantă a intrat oficial în vigoare din luna septembrie, vizând direct cetățenii români care au muncit sau lucrează în Statele Unite ale Americii. Conform anunțului făcut de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, acordul în domeniul securității sociale dintre cele două țări este acum aplicabil, eliminând definitiv riscul ca anii de muncă din străinătate să fie pierduți.

Prin intermediul acestui document, anii lucrați pe teritoriul american se vor cumula cu vechimea în muncă din România. Astfel, nicio lună de contribuție nu se va mai pierde din cauza procedurilor birocratice dintre state.

„Rezultate concrete livrate pentru oameni. Din luna septembrie acordul în domeniul securităţii sociale dintre România şi Statele Unite ale Americii a intrat oficial în vigoare. Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE şi a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului şi de la 1 septembrie, după zeci de ani de aşteptare, românii şi cetăţenii americani ştiu că se pot baza pe parteneriatul dintre ţările noastre şi când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activităţile PFA”, a afirmat Oana Ţoiu pe Facebook.

Decizia luată la nivel internațional influențează mai multe categorii de persoane. Beneficiarii principali sunt românii care au emigrat înainte de 1989 sau mai recent, dar și cetățenii americani care doresc să își petreacă anii de pensionare în România. De asemenea, măsura vizează tinerii profesioniști, antreprenorii și persoanele fizice autorizate.

Principala noutate este posibilitatea de a aduna stagiile de cotizare realizate în ambele țări pentru deschiderea dreptului la pensie, oferind o siguranță financiară mai mare celor care au activat peste ocean.

Pe lângă zona de pensii, acordul aduce facilități majore pentru mediul de afaceri și pentru lucrătorii independenți, protejând veniturile acestora de impozitări redundante.

„Fără dublă taxare: Lucrătorii independenţi şi specialiştii detaşaţi sunt protejaţi de plata dublă a contribuţiilor sociale. Mobilitate pentru afaceri: Companiile româneşti şi americane îşi pot mobiliza mai uşor resursa umană, stimulând investiţiile bilaterale”, arată Oana Ţoiu.

Reprezentanta Guvernului a subliniat că definitivarea acestui cadru de lucru împreună cu partenerii de la Departamentul de Stat al SUA a reprezentat o prioritate încă de la primele sale vizite oficiale efectuate la Washington.

”Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate şi dialog politic, dar creşte zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunităţile noastre şi prin respectul reciproc pentru munca depusă”, mai declară Ţoiu.