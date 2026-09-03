Polițiștii și procurorii au făcut joi, 3 septembrie, 13 percheziții în București și în mai multe localități din țară, într-un dosar care vizează o grupare acuzată că ar fi înșelat o persoană cu peste 600.000 de euro. Victima ar fi fost atrasă într-o presupusă afacere care avea la bază o filă cec despre care suspecții susțineau că fusese emisă de Statele Unite ale Americii și avea o valoare de 50 de milioane de dolari.

Cei cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, ar fi susținut că au nevoie de bani pentru achitarea unor taxe înainte de decontarea cecului. În schimb, persoanei vătămate i-ar fi fost promise câștiguri de milioane de dolari, potrivit

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au documentat activitatea celor cinci persoane.

Suspecții sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbaţi şi o femeie, ar fi acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea unor mari sume de bani, prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate „o afacere”, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării”, spun poliţiştii.

Potrivit anchetatorilor, suspecții i-ar fi propus victimei să participe la o societate comercială prin înlocuirea unor asociați. Persoana vătămată ar fi urmat să achite contravaloarea acțiunilor celor care părăseau firma.

După presupusa decontare a filei cec, victima ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari. În același timp, încă un milion de dolari ar fi urmat să intre în compania deținută de aceasta, drept contravaloare pentru acțiunile preluate de membrii grupării.

Anchetatorii susțin că, între septembrie 2023 și septembrie 2026, membrii grupării ar fi folosit documente și instrumente falsificate, dar și numeroase comunicări, pentru a convinge victima că afacerea era reală.

Aceștia i-ar fi cerut în mod repetat bani, iar persoana vătămată ar fi ajuns să le remită aproximativ 605.000 de euro.

Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul unor operațiuni bancare, în timp ce 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar.

Anchetatorii susțin că femeia cercetată în dosar ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin efectuarea mai multor transferuri către alte nouă persoane.

„Pentru a ascunde sumele, femeia, membră în grupul infracţional organizat, ar fi realizat multiple transferuri, către alte 9 persoane, toate cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea unor infracţiuni”, adaugă sursa citată.

Joi, 3 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au avut loc în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Structurii Centrale a DIICOT.