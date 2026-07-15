Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins miercuri seară, pe teren propriu, formația belarusă ML Vitebsk, scor 1-0. După succesul cu 4-1 din prima manșă, oltenii merg mai departe cu scorul general de 5-1 și vor întâlni în faza următoare echipa bulgară Levski Sofia.

Deși pornea cu un avantaj confortabil după partida din deplasare, Universitatea Craiova a avut un început dificil pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oaspeții au fost aproape să deschidă scorul încă din minutul 4, când Cleonise a ratat o ocazie uriașă.

Oltenii au răspuns prin Tudor Băluță și Baiaram, însă portarul Pavlyuchenko a intervenit de fiecare dată. În minutul 22, Craiova a fost aproape de gol prin Carlos Mora, al cărui șut a fost deviat în bară de goalkeeperul belarus.

Până la pauză, ML Vitebsk a continuat să pună probleme, iar Kontsevoy a trecut pe lângă deschiderea scorului.

La reluarea jocului, Craiova a fost mai periculoasă. Tavares, introdus la pauză, a avut prima mare ocazie, iar ulterior Pavlyuchenko a salvat din nou la șuturile lui Tavares și Baiaram.

Golul victoriei a venit în primul minut al prelungirilor, când Nicușor Bancu a înscris și a stabilit scorul final, 1-0.

Universitatea Craiova s-a impus astfel cu 5-1 la general și continuă parcursul european.

În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formația pregătită de Filipe Coelho va întâlni echipa bulgară Levski Sofia. Prima manșă este programată marți, în Bulgaria, iar returul se va disputa la Craiova.