Ce pierde și ce câștigă statul din amânarea taxei rutiere semnate de Nicușor Dan

Amânarea aplicării noii taxe rutiere a fost primită de public ca o veste bună. Pentru șoferi și transportatori, decizia înseamnă șase luni fără o cheltuială suplimentară. Din perspectiva statului, însă, măsura are o semnificație mult mai complexă. Ea nu reprezintă doar o pauză administrativă, ci o reașezare temporară a unor fluxuri bugetare care erau deja luate în calcul.

În centrul acestei decizii se află o întrebare esențială: ce impact real are amânarea asupra bugetului public și asupra investițiilor în infrastructura rutieră?

Noua taxă rutieră era gândită ca parte a unui sistem modernizat de finanțare a infrastructurii. Deși nu toate detaliile financiare au fost făcute publice la nivel de estimări oficiale consolidate, este cert că statul lua în calcul încasări suplimentare încă din primele luni de aplicare.

Amânarea până la 1 iulie 2026 înseamnă că bugetul pierde, temporar, un flux de venituri care urma să fie direcționat către întreținerea și dezvoltarea rețelei de drumuri. Nu este vorba despre o pierdere definitivă, ci despre o decalare în timp. Totuși, într-un context bugetar tensionat, chiar și o astfel de amânare creează presiune pe alte capitole de cheltuieli.

Pentru Ministerul Transporturilor și pentru administratorii infrastructurii rutiere, acest gol temporar trebuie acoperit fie prin redistribuiri interne, fie prin amânarea unor lucrări sau proiecte planificate.

Un calcul citat de experți din Ministerul Transporturilor arată că noul sistem ar putea produce aproape 1 miliard de euro pe an dacă este aplicat la nivelul preconizat, ținând cont de distanța parcursă și de tonajul vehiculelor grele.

O estimare mai realistă indicată de surse politice sugerează o dublare a încasărilor din taxarea rutieră față de sistemul actual, ceea ce ar aduce venituri de aproximativ 300 de milioane de euro anual.

Dacă sistemul ar fi generat 300 de milioane de euro pe an, în primele șase luni de aplicare ar fi însemnat aproximativ 150 de milioane de euro în plus la buget. Dacă sistemul s-ar fi situat mai sus, spre estimarea optimistă de 1 miliard de euro anual, atunci pierderile de venit în șase luni ar fi putut ajunge la 500 de milioane de euro.

Aceste estimări nu includ și alte efecte indirecte, cum ar fi taxele locale, contribuțiile suplimentare generate de activitatea economică legată de transport și eventuale amenzi sau penalități care ar fi fost colectate prin sistemul electronic.

Una dintre justificările introducerii noii taxe a fost necesitatea asigurării unor surse stabile de finanțare pentru infrastructură. Drumurile naționale și autostrăzile au nevoie constantă de întreținere, reparații și modernizare, iar bugetul de stat nu reușește întotdeauna să acopere aceste costuri exclusiv din fonduri generale.

Prin amânarea taxei, statul acceptă implicit ca o parte din aceste investiții să fie împinse mai târziu sau să depindă de alte surse de finanțare. În practică, asta poate însemna ritm mai lent pentru anumite lucrări sau o presiune crescută pe fondurile europene, care vin cu propriile condiții și termene.

Decizia nu anulează proiectele, dar le face mai vulnerabile la ajustări și reprogramări, mai ales într-un an în care disciplina bugetară este invocată constant la nivel guvernamental.

Beneficiarii direcți ai deciziei sunt ușor de identificat. Șoferii persoane fizice și firmele de transport evită, pentru cel puțin șase luni, o taxă suplimentară care ar fi crescut costurile de utilizare a drumurilor.

Pentru transportatori, efectul este semnificativ. Costurile mai mici se traduc într-o presiune redusă asupra tarifelor practicate, iar acest lucru are un impact indirect și asupra prețurilor din economie. Într-o perioadă marcată de inflație și costuri ridicate, amânarea funcționează ca o supapă temporară.

Din punct de vedere social, statul câștigă și un avantaj de percepție. Decizia este ușor de comunicat publicului ca un gest de protecție față de cetățeni, chiar dacă măsura este, în esență, una temporară.

Deși nu este resimțit imediat, decalajul creat de lipsa încasărilor nu dispare. El se mută în interiorul bugetului. Statul trebuie fie să amâne cheltuieli, fie să compenseze prin alte surse, inclusiv prin împrumuturi sau prin reducerea marjelor de finanțare pentru anumite programe.

În acest sens, costul amânării nu este suportat de o singură instituție, ci este distribuit difuz. Infrastructura rutieră este prima afectată, dar efectele pot ajunge și în alte zone, în funcție de modul în care Guvernul ajustează bugetul pe parcursul anului.

Practic, beneficiul imediat al șoferilor este echilibrat de o presiune mai mare asupra finanțelor publice, presiune care nu dispare, ci doar este mutată în timp.