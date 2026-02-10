Ce prevede Codul Rutier despre viteza în afara localității. Sistemul diferențiat prin care se suspendă permisul

Codul rutier aduce clarificări importante privind viteza maximă admisă în afara localităților și sancțiunile aplicate celor care o depășesc. Nu este vorba doar despre un prag unic de viteză, ci despre un sistem diferențiat, care ține cont de tipul drumului, categoria vehiculului, vechimea permisului și chiar de condițiile meteo. Pentru șoferi, aceste nuanțe fac diferența între o amendă și suspendarea dreptului de a conduce.

Codul Rutier pornește de la ideea că nu toate drumurile și nu toate vehiculele implică același risc. De aceea, viteza maximă admisă variază în funcție de categoria permisului și de infrastructura rutieră. În interiorul localităților, regula generală rămâne simplă: 50 km/h, cu excepții punctuale unde administratorul drumului poate reduce limita la 30 km/h, în zone sensibile precum cele din apropierea școlilor sau spitalelor. Diferențele majore apar însă în afara localităților, acolo unde legislația face distincții clare între drumuri naționale, europene, drumuri expres și autostrăzi.

Pentru motociclete și autoturismele încadrate la categoriile A și B, limitele cresc progresiv odată cu calitatea drumului. Pe drumurile naționale și județene, șoferii pot circula cu până la 90 km/h. Pe drumurile europene, plafonul urcă la 100 km/h, iar pe drumurile expres la 120 km/h. Autostrada rămâne categoria cu cea mai mare limită, de 130 km/h.

Camioanele și autobuzele din categoriile C, D și D1 au limite mai restrictive, chiar și pe drumurile rapide. Pe autostradă, acestea nu pot depăși 110 km/h, iar pe drumurile expres sau europene sunt limitate la 90 km/h. Pe celelalte drumuri din afara localităților, viteza maximă scade la 80 km/h.

Pentru subcategoriile A1, B1 și C1, legislația prevede praguri și mai reduse: 90 km/h pe autostradă, 80 km/h pe drumurile expres și europene și 70 km/h pe restul traseelor. Tractoarele și mopedele au, indiferent de drum, o limită generală de 45 km/h.

Există situații în care limita legală se reduce automat, chiar dacă drumul ar permite o viteză mai mare. În cazul vehiculelor care tractează remorci sau semiremorci, Art. 50 (2) din Codul Rutier prevede că „Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător”.

Transporturile cu mase sau dimensiuni depășite, precum și cele care transportă substanțe periculoase, sunt supuse unor limite stricte: 40 km/h în localitate și 70 km/h în afara acesteia. În plus, șoferii aflați în primul an de conducere trebuie să respecte praguri mai mici decât restul participanților la trafic. Legea precizează clar: „Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puțin de un an practică de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse”.

Condițiile meteo pot modifica temporar limitele standard. În situații de ploaie, ceață sau carosabil alunecos, administratorii drumurilor pot impune restricții suplimentare. Pe autostradă, de exemplu, limita maximă poate coborî până la 80 km/h, tocmai pentru a reduce riscul de accidente.

Depășirea vitezei legale este sancționată progresiv. Abaterile mai mici, de până la 20 km/h peste limită, atrag 2–3 puncte de amendă. Între 21 și 30 km/h se aplică 4–5 puncte, iar pentru 31–40 km/h peste limită, sancțiunea ajunge la 6–8 puncte. Cele mai grave abateri, de peste 41 km/h, sunt sancționate cu 9–20 de puncte de amendă.

Suspendarea permisului intervine automat atunci când viteza legală este depășită cu mai mult de 50 km/h, caz în care dreptul de a conduce este retras pentru 90 de zile. Dacă depășirea trece de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile.

Raportat la limitele standard, pentru autoturisme, suspendarea permisului în afara localității apare de la 141 km/h pe drumurile naționale sau județene, 151 km/h pe drumurile europene, 171 km/h pe drumurile expres și 181 km/h pe autostradă. În cazul camioanelor și autobuzelor, aceste praguri sunt mai joase: 161 km/h pe autostradă, 141 km/h pe drumurile expres sau europene și 131 km/h pe celelalte drumuri din afara localităților.

Valoarea punctului de amendă rămâne stabilită la 202,5 lei. Astfel, cea mai mică sancțiune pentru depășirea vitezei pornește de la 405 lei, în timp ce amenda maximă poate ajunge la 4.050 lei. Dincolo de cuantumul amenzii, însă, riscul real pentru șoferi rămâne suspendarea permisului, care poate avea consecințe mult mai serioase decât o sancțiune financiară.