Proces verbal, falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Jandarmeria dezminte un document viral

Jandarmeria Română anunță că un proces verbal care circulă intens pe rețelele sociale, prezentat ca fiind emis în urma protestelor din 24 ianuarie, este un fals. Instituția precizează că documentul nu reflectă conținutul unui act oficial autentic, fiind realizat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale, fapt care a dus la răspândirea rapidă a informației în mediul online.

Potrivit Jandarmeriei, imaginile identificate online prezintă un pretins proces-verbal de sancționare care, în urma analizelor, s-a dovedit a fi diferit de documentul original. Informațiile conținute sunt neconforme cu realitatea, iar structura textului este ilogică și incoerentă, aspecte care indică faptul că documentul a fost generat artificial.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, atașăm, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât și documentul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul căruia au fost evidențiate punctual erorile și neconcordanțele față de actul autentic”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Reprezentanții instituției au transmis, în scop comparativ, atât procesul-verbal real, cât și varianta falsificată, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, evidențiind diferențele și neconcordanțele dintre cele două documente. Demersul a fost făcut pentru a demonstra clar că actul distribuit online nu aparține Jandarmeriei și nu are valoare juridică.

Jandarmeria Română a făcut un apel public la responsabilitate, recomandând prudență în consumul și distribuirea informațiilor din mediul online.

„Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică”, se mai precizează în comunicatul oficial.

Conform procesului verbal falsificat și distribuit pe rețelele sociale, un cetățean care ar fi participat la manifestațiile din 24 ianuarie, desfășurate în Iași, ar fi fost sancționat de Jandarmeria Bacău cu o amendă de 2.000 de lei. Jandarmeria subliniază însă că documentul conține numeroase erori evidente, care demonstrează că acesta a fost generat automat cu ajutorul inteligenței artificiale și nu reprezintă un act oficial emis de instituție.