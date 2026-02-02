Social

Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din România. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din România. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudențăZăpadă pe șosele. Sursa foto: Facebook/CNAIR
Deși a nins abundent în ultimele ore, iar stratul de zăpadă a depășit 15 cm în unele zone, niciun drum național nu este închis din cauza vremii, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Autoritatea rutieră avertizează însă că, având în vedere condițiile meteorologice, conducătorii auto trebuie să circule cu atenție și să lase utilajele de deszăpezire să-și facă treaba.

CNAIR: La această oră nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor

Reprezentanții CNAIR adaugă că, deși drumarii acționează permanent pe întreaga rețea administrată, în zonele cu ninsoare abundentă stratul de zăpadă se depune imediat după trecerea utilajelor.

În aceste condiții, menținerea drumurilor curate este aproape imposibilă, indiferent de numărul de autoutilaje aflate în teren.

„La această oră nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor. Însă, având în vedere condiţiile meteorologice din ultima perioadă, recomandăm conducătorilor auto care tranzitează zonele afectate de ninsori să circule cu atenţie şi să permită accesul utilajelor de deszăpezire, acolo unde este necesar”, arată CNAIR.

utilaj deszapezire

Utilaj deszapezire. Sursa foto: Facebook/CNAIR

Drumarii, misiune pe șoselele din țară

În ultimele 12 ore, companiile regionale ale CNAIR au folosit 1.073 de autoutilaje și au răspândit 5.330 de tone de material antiderapant și 11,3 tone de clorură de calciu.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, să folosească frâna de motor pentru a reduce viteza și să evite manevrele bruște. De asemenea, este indicat ca șoferii să plece la drum doar cu vehicule echipate corespunzător pentru iarnă și să se informeze înainte despre starea drumurilor.

„Facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic din zonele tranzitate”, adaugă aceștia.

Echipele de lucru intervin pe drumurile afectate

Toate direcțiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate și intervin acolo unde este necesar pentru a menține drumurile practicabile, mai arată sursa. Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale pot fi obținute apelând Dispeceratul CNAIR la numărul 021/9360 sau accesând https://dispecerat.andnet.ro/.

