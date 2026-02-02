Vremea

Circulația, grav afecatată de ninsori. Mai multe drumuri, blocate

Circulația, grav afecatată de ninsori. Mai multe drumuri, blocateNinsoare. Sursă foto: Captură video
Circulația rutieră din mai multe regiuni ale României este afectată luni dimineață de ninsori, iar autoritățile au raportat un accident grav pe DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Filiași, potrivit Centrului Infotrafic.

Un microbuz a intrat în coliziune cu un utilaj de deszăpezire în localitatea Lunca Banului, județul Mehedinți, iar traficul este dirijat alternativ de polițiști pentru asigurarea siguranței participanților la trafic.

Circulația, afectată de ninsori

În urma impactului, cinci persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, loc. Lunca Banului/MH, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire”, au anunțat autoritățile.

Ninsoare

Ninsoare / sursa foto: dreamstime.com

Pe mai multe șosele din țară, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza zăpezii și a condițiilor de iarnă.

Utilaje de deszăpezire intervin pentru menținerea fluenței traficului, iar precipitațiile sub formă de ninsoare sunt înregistrate în județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman și Tulcea. În ciuda condițiilor, autoritățile nu au impus restricții de circulație.

Zăpadă, pe mai multe drumuri importante

Autostrăzile A1 București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța prezintă depuneri ușoare de zăpadă, însă circulația se desfășoară în continuare, fiind monitorizată constant și asistată de utilaje.

ninsoare

Ninsoare. Sursa: Arhiva EVZ

În schimb, pe principalele artere rutiere, cum sunt A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil predominant umed, cu vizibilitate bună și condiții normale de rulare.

Recomandările autorităților

Autoritățile le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule și să evite manevre riscante, precum depășirile în condiții de vizibilitate redusă. De asemenea, conducătorii auto trebuie să se asigure că sistemele de dezaburire și iluminare funcționează corespunzător pentru a menține vizibilitatea optimă pe timp de iarnă.

